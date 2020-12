NUEVA SECCIÓN: HOROSCO-POLIT

Muchos de nuestros lectores y lectoras gustan de que incorporemos la ASTROLOGÍA a nuestro sitio de información, algo que aún no hemos sabido lograr.

Para cumplir “en parte” con ellos, y poder continuar en nuestra líneay estilo, ponemos ante ustedes una sección que RICO realiza de manera sorprendente, acercándonos predicciones, futurología y otras “yerbas” sobre la política local.

Los astros impactan…lo sabemos, y muchos deben sortear momentos no tan favorables. Será, tal vez, en algunos casos, por las CASAS y PLANETAS que influyen en sus vidas públicas.

Semana del 9 /12 al 16/12

“AIRES NUEVOS”

No se trata de trasladarnos a CABA ni tampoco de comprar equipos de refrigeración, estamos hablando de los nuevos funcionarios que se ponen el traje en esta semana, al menos para ver cómo les sienta, luego de los meses de pandemia y confinamiento.

Son días movidos y complicados los de diciembre para quienes ocupan cargos en el gabinete, ya que siempre esta “disponible la renuncia”.

Los que ya se incorporaron, sin embargo, estarán pasando días “sin pena ni gloria” ya que les asignan tareas externas a su área como por ejemplo, “el pesado tema del medio-ambiente” se lo arrojarían por la cabeza a quienes llegaron dispuestos a trabajar en “agro-industria”.

“¿DEJANDO LA BANCA?”

El concejal Germán Marini jefe de la bancada del Frente de Todos afronta una semana de novedades que tienen que ver con su continuidad en el deliberativo local. Mucho se habla acerca de que dejará su banca para asumir un cargo en la órbita provincial.

Hace unos días su jefe político, el dirigente Darío Duretti, había anticipado la salida de Marini del espectro local, para jugar en otras canchas por un tiempo, ya que no se descuenta que el dirigente pueda ser “candidato nuevamente” a ocupar un lugar en HCD.

“JUNTOS PERO LIBRES”

Así sería el juego que intentan mostrar integrantes del Frente de Todos y del Movimiento Evita, quienes en el Concejo Deliberante, se acercaron a partir de la enfermedad de Fernando Maidana y su ausencia en el cuerpo.

En estos días gestionan juntos ante el Ministerio de Salud para conseguir elementos importantes para el Hospital local.

Por lo pronto, gestionan y aparecen en recorridas juntos, tanto Disanti como otros miembros del bloque opositor, en una especie de “jugada colectiva”.

¿Volverán a juntarse?

“TITI EN PROBLEMAS”

Esta semana ha puesto en jaque al presidente del HCD , delfín del intendente, quien sería cuestionado por los propios, a saber.

Un sector importante de lo que fue Juntos por el Cambio, hablamos de acción para el desarrollo, se estaría encargando de visibilizar los temas que generan en la gente malestar. Es decir, servicios y demás que no se prestan debidamente.

La jugada, sería coronada tras las sombras por el dirigente Marcelo Elías, quien instala la idea de discutir la presidencia de Expósito.

“LINEAS VECINALES”

Hace unos meses el concejal Broggi inauguró una línea de whatssap para que los vecinos puedan comunicarse con él y acercar reclamos y sugerencias. En apariencia, y a decir por los propios comentarios del edil, la línea tendría mucha aceptación entre la comunidad.

En plan de imitar la estrategia, la concejala Monzón, quien cada vez intensifica más su distancia con el ejecutivo local, habría puesto en sus redes, una línea de whatssap a disposición de los vecinos….

Es de esperar que no haya en unos meses, 18 líneas de whatssap, (una por cada concejal), porque deberían pensar entonces en regalar una agenda por habitante.

¿alguna otra idea?

“DONACIÓN “

Si ayudan los astros, habrá novedades-

Hace unas largas semanas Acerbrag anunció que donaría al municipio de Bragado un Tomógrafo de última generación, teniendo en cuenta que hoy el servicio es tercerizado .

Se pudo ver a miembros del ejecutivo y la empresa en imágenes que mostraban que se pondría en condiciones el lugar donde se ubicaría…pero luego se supo que Bollini contrajo covid 19.

La gente comienza a preguntar cuándo se haría efectiva la donación, aunque el tema sería que el ejecutivo no terminó el mencionado espacio para colocar el costoso aparato.

La empresa debió realizar un comunicado plasmando en él los tiempos de este trámite de instalación.

“SUMA EL SANPEDRISMO”

Los astros acompañan en diciembre a los que integran el espacio que liderara Aldo San Pedro, ya que han sumado por diversos motivos, y sin previsiones, dos ediles al Bloque del Frente de Todos.

Hablamos de Carolina Rodoni, quien asumió en lugar de Fernando Maidana mientras dure su licencia, y ahora de Alejandro Marssani, otro militante del sector, que asumiría por el alejamiento de Germán Marini.

Se sabe que al retomar su actividad Maidana, todo volvería a replantearse, debiendo asumir Rodoni, pero mientras tanto….Pan Rivas y equipo, suman dos votos más dentro del bloque.

“TODOS PARA UNA”

Los planetas alineados o no confluyen en que nuevamente el presupuesto de gastos para el 2021, que elaboró el equipo de gobierno, tenga los recursos máximos en el área que comanda la hija del intendente.

Los que tiene y los que otras áreas portan, todos los manejaría ella, ya que nunca se desvinculó del sector local, como no lo hará de medio ambiente, y ahora también tendrá su pie en obras públicas….es decir….”todos trabajan para ella”.

Así las cosas, con ruidos adentro y afuera, la ordenanza de recursos llegó el 9 de diciembre pasadas las 14 hs al HCD, el día que vencía su segunda prórroga…dicen, que hasta último minuto Ripari borró y volvió a escribir.

“MUCHA PRENSA Y POCO SHOW”

En medio de un año atravesado por eclipses y casas que afectaron negativamente las áreas de recreación , teniendo en cuenta la pandemia y el aislamiento, de deportes y cultura se ha oído poco y nada.

Hace unos años ya, en la campaña para llegar al municipio el propio Gatica solía decir en las radios que para él la Cultura en Bragado debía ser algo fuera del Teatro Constantino, planificaba la fusión de áreas Deportivo culturales en una secretaría, que incluso manifestó funcionaría en lo que sería, y nunca fue, la Casa de la Cultura…anexo cercano al HCD. Hablaba el actual intendente acerca de realizar políticas deportivas y culturales fuera de la estructura que se erige en el centro de la ciudad, que por cierto tiene una base (o al menos tuvo) de funcionamiento propio con cine y obras teatrales.

Parece que no pudo…hoy el lugar estaría lleno de “periodistas o ex periodistas” que harían las veces de equipo de un show que no comenzó. La facturación del área con relación a “servicios” para “periodistas y ex comunicadores y afines” sería altísimo. Y los números no se podrían calzar (al menos es lo que se murmura en el área contable) con lo que se habría hecho en el año.

Cultura es todo. Son importantes la poesía y por supuesto la lectura…pero ¿será esencial y trascendente para la ciudad que se contraten a más de 10 “comunicadores o afines ” para leer y recitar en forma permanente?

Semana complicada para el sector.