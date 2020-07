4 POSITIVOS DE HOY, “sin especulaciones”

Habrían resultado 3 positivos entre contactos estrechos del empleado del Frigorífico Bragado, y nuevamente la anciana de 88 años (que el Municipio computaría como negativa desde hace 48 hs).

Según pudo saberse, el Frigorífico cerró sus puertas en el tarde de hoy, y el Sr. Alietti habría solicitado que se hisope al personal, aunque eso no sucedió.

De acuerdo a manifestaciones del jefe de prensa local a algunos medios, (aclaramos que no es médico), habría manifestado que el positivo de la abuela de 88 años, no sería contado por no ser ya “un caso contagioso”.

A estas alturas, no es muy claro el modo en que Bragado anuncia y plasma en la placa los positivos y recuperados de la ciudad.