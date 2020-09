ALBERTO FERNÁNDEZ: FONDO DE SEGURIDAD

“Soy un hombre de diálogo, y ese el mecanismo que debemos fortalecer siempre”, dijo el presidente de la Nación Argentina.

“Pero creo que todo reclamo tiene un modo de hacerse, y que no vale cualquier cosa a la hora de reclamar. Hay ciertas actividades que deben seguir adelante más allá del reclamo justo de quienes debe cumplir esas tareas”, explicó.

“No estoy dispuesto a aceptar ciertas formas de estas demandas”, manifestó.

“Este no es el modo, espero que reflexionen y cesen cuanto antes con esta medida. No soy un necio, hay que encontrar una solución, soy sensible a esos reclamos, pero no vamos a aceptar esta actitud. Se los digo democráticamente, depongan esta actitud, no es bueno verlos en ese rol”.