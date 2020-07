ARMANDO EL “PICADITO”: jugadores que quedan, que salen, que mueven y que expulsan.

Como en el tablerito que se arma para un “picadito” de domingo, el intendente comunicó a través Tomassino que hay “cambios en el equipo”.

Cuando los jugadores se alistan para integrar un equipo, a veces sobran y a veces faltan, otras es necesario reubicarlos , moverlos de lugar, sacarlos a tomar aire, dejarlos en la reserva….y a veces, son expulsados.

En el equipo de Vicente Gatica pasa lo mismo, aunque la información es a cuenta gotas, y los cambios que se dicen hoy, no son todos ni tan así.

En el área de salud muchos es el ruido por estas horas, médicos disconformes, empleados que cuestionan condiciones de trabajo y denuncian persecuciones, y en medio de eso AMADEO MÓNACO, administrador del nosocomio municipal pasará a aumentar su rol y sus funciones llevando su área a cuatro veces más de lo que era en cuanto a responsabilidad y decisiones.

En deportes, al igual que en cultura las críticas de inacción son cada vez mayores, por lo que en principio JUAN RIZZO quedó afuera, sin conocerse aún su reemplazante, más allá de que hay nombres que suenan y que hace tiempo el sector cercano a Natalia Gatica habría impulsado con fuerza.

En Juventud, el cuestionado LEO SILINGARDI , funcionario “escondido por los últimos 20 meses en el seno de la familia oficia”l, finalmente habría sido apartado de su área y movido a COMUNICACIÓN, una de las áreas más grandes de la estructura de Gatica, que junto con la de su hija, comandan casi la totalidad del gabinete, razón por la cual, no fue sacado…sino, re ubicado.

Adicciones es un área de la que se habló hace unas semanas a partir de apariciones públicas de su titular Dr. MARCELO PÉREZ DE ROSAS, quien fue presentado en esas notas periodísticas como EX DIRECTOR DE ADICCIONES. La información emanó del seno íntimo del intendente, quien no ha comunicado oficialmente la expulsión del profesional del área que tenía a cargo. Pudimos saber que el propio responsable de comunicaciones Marcelo Schachner fue quien avisó a medios amigos “que Pérez de Rosas ya no estaría en el equipo”.

Evidentemente, algunos cambios se dicen y otros se hacen.