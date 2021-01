BECAS ESTUDIANTILES: MALESTAR POR LAS DECISIONES

En las últimas horas se conocieron reclamos y planteos públicos por parte de estudiantes universitarios becados para vivir en las casas que BRagado tiene en Junín y La Plata.

La DECISIÓN de dejar sin la beca a algunos estudiantes, en un año complejo en medio de una pandemia, generó varias voces que se alzan en defensa de quienes ya no tienen lugar para vivir allí.

Todo apunta a la Dirección de Juventud municipal. Desde hace años muchos jóvenes habitan estas residencias, que el propio estado municipal alquila como aporte a la juventud estudiantil. Hoy se cuestionan las decisiones elevando un reclamo y poniendo en tela de juicio “las formas” en que la gestión de Vicente Gatica decide estos temas.

Copiamos aquí el posteo en la red facebook realizada por una joven sobre el tema.

(publicación tomada de facebook)

Hago publico esto, para que no le pase a otra persona lo mismo que nos pasó a nosotros. Somos estudiantes de la universidad, nosotros estamos estudiando diferente carreras en La Plata, por lo tanto éramos becados de la casa del estudiante, este año se nos hizo muy difícil terminar con éxito la carrera, yo puede pasar de año con todo aprobado, mis otros compañeros tuvieron dificultades, pero esas dificultades los dejaron fuera de la casa, y eso lo decidió la comisión y juventud, obviamente que no nos dieron ningún tipo de explicación. Yo no pretendo volver a la casa, pero simplemente no todo es lo que parece. Las condiciones en la cual vivíamos nunca la mostraron en público , el piso estaba todo roto ( es de madera ) no teníamos puerta en el baño, esta totalmente lleno de ratas, había mucha humedad en las habitaciones, y la puerta del frente esta rota. Eso y mucho más. Yo hoy en día no puedo bancarme una pensión o un departamento. Y es totalmente injusto lo que hicieron sin tener en cuenta por el momento que estamos pasando… Quiero que quede en claro que para transar con juventud y la comisión tenes que ser corruptos y mala persona, ellos manejan todo a su forma, le chupa un huevo todo. Fuimos 7 estudiantes que quedamos fuera de la casa por injustas razones .