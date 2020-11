EL POSITIVO DE BOLLINI Y LA FALTA DE INFORMACIÓN

Ayer por la tarde, en medio de las noticias sobre los casos positivos se envió un breve m ensaje a los medios de comunicación (que el municipio considera como tales) expresando que las oficinas de Obras Públicas estarían cerradas por desinfección, al presentarse un positivo de covid.

Hasta ahí, todo correcto.

DESINFORMAR…

Fabio Bollini con Vicente gatica y consejeros escolares y personal que realiza trabajos en escuelas

Lo que no se dijo, y no significa algo menor, es que quien estaba positivo, con sintomas y ya aislado era el propio BOLLINI, secretario de Obras Públicas del municipio. Decimos que no es menor, porque la información fue dada a las 20 hs por nuestroo medio www.bragadonoticias.com.ar cuando los comunicadores de la ciudad no tenían esa noticia, es decir , oficialmente no se brindó.

Bollini hace 48 hs en el Hospital con Tomassino, gente de Acerbrag y del área

El funcionario estuvo en las ultimas horas recorriendo muchos lugares, obras en escuelas, hospital, en contacto con consejeros escolares, con gente de la empresa Acerbrag por el tomógrafo donado, con el secretario de gobierno y con el propio Gatica.

¿Por què se oculta?

Lo importante es que su cuadro es sin complicaciones por el momento, se encuentra aislado en su casa, y ayer presentó fiebre.