BROGGI: “EN LA GESTIÓN SON “ANUNCIADORES COMPULSIVOS” DE ACTIVIDADES QUE HACEN OTROS, Y CARECEN DE PROYECTOS PROPIOS”

El concejal del FRENTE DE TODOS fue duro al referirse a la disolución del programa cultural “Orquesta Juvenil Florencio Constantino” que fue disuelta en los últimos meses del 2020. Por ello presentó un pedido de informes para que se puntualicen los motivos y el destino de los instrumentos que en su momento adquirió el estado municipal, en el año 2014, cuando se formó la misma.

El edil opositor manifestó en relación al tema que :”presenté un pedido de informes ante el HCD para que se nos expliquen los motivos por los que la actual gestión decide disolver un proyecto cultural tan importante para Bragado”.

“Tener formaciones musicales no es algo que se haga en un rato, los proyectos llevan años, inversión, profesores, formación y entusiasmo por quienes pertenecen a esa orquesta. En el año 2014 este proyecto de una orquesta juvenil fue aplaudido por muchos, por quienes creen que la cultura en el estado es eso, que se pongan a disposición de los ciudadanos y ciudadanas las herramientas para acercarse al arte”, dijo el concejal.

“No sabemos qué sentido cultural, qué motivo trascendental, qué cuestión de importancia puede haber pasado por la cabeza de los funcionarios que deciden dejar sin efecto un proyecto de esta envergadura”, se preguntó Broggi.

“No estar de acuerdo porque otro lo hizo no puede ser la explicación, Vicente Gatica llegó a Bragado para borrar y destruir todo lo que se hizo antes, y eso no se lo podemos permitir. Preguntamos, cuestionamos y queremos que haya explicaciones, y si los funcionarios lo hicieron y no debieron hacerlo, que se vayan a su casa…porque el que se sienta en un despacho sólo a “auspiciar y anunciar proyectos de otros” no está a la altura de lo que realmente es una gestión cultural”, expresó Broggi.

“Sé que en los últimos meses del año pasado, en medio de la pandemia y sin explicaciones, se dejó de pagar a los profesores de esta orquesta y se les “mandó a decir” con empleados que se disolvía la orquesta”, manifestó el concejal.

“Creo que no es la manera, que deben explicarnos a todos por qué un proyecto en el que se compraron instrumentos, se formó jóvenes, se contrató profesores….se dejó desatendido, y luego se disolvió”, dijo el concejal.

“Los funcionarios deben saber que no es la casa de ellos, lo que hacen en sus funciones nos compete a todos, y lo que resuelven debe estar justificado, porque involucra mucha gente, esfuerzos e ilusiones, no vamos a dejarlo pasar “, manifestó.

“No tenemos en la ciudad un proyecto cultural, no hay programas propios, ¿y encima disuelven lo que antes se hizo?. Vemos una gestión cultural pobre, un centro cultural sin mantenimiento, una escasez de programas culturales que realmente tengan al arte como centro y lo presenten como posibilidad de crecimiento colectivo. Anunciar y auspiciar lo que otros hacen no es cultura, eso es un gasto que afronta el estado porque deciden hacerlo….pero eso no es gestión y planificación cultural”, dijo Broggi en el final.