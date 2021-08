CAMPAGNOLI ESTUVO EN VISITA DE CAMPAÑA

LA LEGISLADORA NACIONAL SE MOSTRÓ RESPALDANDO A LA LISTA DE QUE ENCABEZA CARLA BRUNO EN BRAGADO

Visitó Bragado la diputada Marcela Campagnoli, 4ta pre candidata a renovar su banca en la lista de diputados encabezada por Diego Santilli. En recorrida de campaña, charló con los medios de prensa locales , acompañada por Carla Bruno y otros miembros de la lista local de CCARI-PRO.

En claro respaldo a la pre camdidata local, Campagnoli dijo: “Carla Bruno multiplica, por todos los componentes que tiene en su lista, con gente que trabaja, que paga impuestos, que da trabajo a otra gente y que quiere inyectarse en la política para darle una mirada que hoy no tiene. Lamentablemente el Intendente de Bragado ha llenado la política con familiares y eso no es bueno, no es un delito, pero no es ético y nosotros hemos presentado un proyecto para evitar el nepotismo. Quiero que haya gente nueva en la política y desde ese lugar, la lista que Carla encabeza le da una inyección distinta”, enfatizó.

“El espacio de Juntos tiene una primaria el 12 de septiembre, pero la verdadera batalla se dará en noviembre donde confrontamos con el kirchnerismo y en donde los argentinos decidirán que tipo de país quieren, si quieren un país focalizado en el populismo, en evitar populismo, en evitar la educación, evitar la productividad, o bien si quieren un país con instituciones fuertes, con república, dadora de trabajo, poniendo foco en la educación, en la evaluación como diagnóstico para saber dónde estamos parados y que hay que hacer para mejorar o poner el foco en la Reforma Judicial que no le solucione la vida a ningún argentino y es una reforma que beneficie a la gente. La reforma solo beneficia a los sectores ligados al contrabando, al narcotráfico, a la trata de personas, a la corrupción. Por eso es una reforma que busca impunidad”, dijo Campagnoli.

Sobre el armado de las listas, la actual diputada nacional dijo :”Nosotros queríamos la unidad, Lilita Carrio hablo con todos los dirigentes de Juntos. Es un momento en donde muchos tuvieron que enterrar a un padre, un hijo, donde muchos tuvieron que cerrar sus comercios o quedaron sin trabajo, no era bueno que la gente nos viera disputando los cargos. La unidad no fue posible y estamos en una PASO que es una herramienta para competir, sacar lo mejor de uno para demostrar que somos mejor que el otro”.

“Creo que nuestra lista es mejor, porque es una lista que no tiene que dar explicaciones de nada a nadie. Me gustaría que Margarita Stolbizer me explique porque estuvo aliada con Massa, porque acá necesitamos firmeza no ambigüedades, porque se nos vienen dos años muy difíciles, porque si el kirchnerismo saca el 40% de los votos, copa las cámaras. Por lo tanto necesitamos firmeza en los que vamos a ingresar a la Cámara de Diputados”, manifestó la legisladora nacional.

Con dureza la diputada en diálogo con la prensa de Bragado se preguntó :”Quiero saber por qué Emilio Monzo rompió el bloque en la legislatura ni bien se perdieron las elecciones en el 2019, me gustaría saber porque Facundo Manes no se animó a decir si está más cerca de Vidal o de Kicillof”.

“El votante de Juntos por el cambio, es muy concreto en cuanto a la visión que tiene del país. El votante de JxC sabe que para combatir la pobreza se necesita generar riquezas y la riqueza se genera con trabajo genuino”, dijo.

En el final Marcela Campagnoli buscó la cercanía con los radicales y expresó :”Soy Sobrina de Illia, pero le pido a los radicales que piensen su voto, el radicalismo no tendrá más poder porque Manes saque más votos. Pasa por votar con conciencia, por ponerle el cuerpo y darnos cuenta que tenemos que ser muy firmes y que no podemos tolerar ambigüedades”.