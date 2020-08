CAROLINA DI NAPOLI: “Como Ministerio estaremos reorganizando medidas en Bragado”

La funcionaria provincial mantuvo un diálogo con Bragado Noticias, y detalló que desde la Región Sanitaria x estarán reorganizando medidas, en algunos distritos provinciales, como el caso de Bragado.

La licenciada en Trabajo Social, es la Directora ejecutiva de región Sanitaria X, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Desde allí llegaron hace unos días equipos para realizar testeos a dos geriátricos locales, San Vicente de Paul y Hogar de Ancianos San Luis. La medida tuvo que ver con el aumento exponencial de casos en Bragado.

La funcionaria dijo que “el aislamiento es la medida hoy porhoy más efectiva para cuidarnos todos y todas”.

Di Nápoli expresó que ” en el marco de la reorganización de medidas como ministerio estamos impulsando a que todos los distritos tengan centros extra hospitalarios para alojar pacientes leves , porque estos ayuda a contener los contagio. Ustedes saben que el gobernador hace poco tiempo lanzó el programa ACOMPAÑAR, que es un programa que la provincia dispone de una determinada cantidad de dinero compensando el tenet que desarraigarse de sus hogares , de su familia, a aquellos pacientes que cumplan con las condiciones de aislamiento para insertarse en un Centro Extra hospitalario”.

“Estamos trabajando mucho en ese sentido, nos parece que es una de las medidas más efectivas, y más cuando la curva crece tanto”, expresó la funcionaria.

“Hoy a la mañana (por el viernes) estuvimos conversando esto , con la secretaria de salud de Bragado, así que esta próxima semana esperamos estar avanzando en esta línea”, dijo Di Napoli.

“Reitero la importancia del cumplimiento efectivo del aislamiento, no podemos generar reuniones sociales, no podemos estar en las plazas compartiendo con un mate , compartiendo un pic nic si se quiere , no se pueden hacer deportes de contacto, son todas cuestiones que vienen no a prohibir las libertades individuales, sino a generar un ámbito de cuidado a toda la población”, dijo a nuestro medio.

“Hoy tenemos un Estado , un gobierno, que decidió efectivamente invertir en salud, duplicamos las camas y duplicamos los equipamientos en nuestra provincia, como saben el Ministerio de salud por intermedio de la región, hemos entregado respiradores al Hospital de Bragado, y está todo dispuesto para acompañar a los municipios , esta es la convicción que como gobierno tenemos, pero necesitamos que todas y todos entendamos que por resguardar al otro, debemos cumplir con el aislamiento”, dijo.

