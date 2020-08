Daniela Monzón: “Yo no quiero seguir siendo parte del gobierno de Vicente, por eso rompo mi relación con UNIDOS POR BRAGADO”

La edil oficialista cerró la puerta al sector de Vicente Gatica, aunque dijo que “continúo siendo parte de JUNTOS POR EL CAMBIO”. “Hoy en el bloque todos funcionan juntos, pero yo rompo mi relación con Unidos por Bragado. Yo no quiero seguir siendo parte del gobierno de Vicente”.

Habló en forma directa con Bragado Noticias y contó lo sucedido y los motivos de su decisión, que ya es un hecho.

“Vengo hace un tiempo teniendo diferencias con Vicente, esto se termina un poco de romper a raíz de lo que a mí me parece un proyecto super productivo, como es el Consejo asesor de Salud, el cual debe estar creado por decreto”, dijo la edil a este portal de noticias.

“Existe un decreto nacional que es el Nº 939 del año 2000, al cual estamos adheridos porque somos Hospital de gestión descentralizada, y para mí es bastante interesante.”, dijo Monzón.

Daniela contó que :”cuando yo pienso en mejorar la salud de Bragado , no puedo pensar una salud para todos los bragadenses, sin Maidana “. “Si yo estoy pensando una salud para todos, igualitaria y equitativa, no puedo presentar un proyecto sin Maidana. Como verás muchos proyectos hay que pasan por arriba a otros concejales que sabemos del tema, y ni siquiera somos considerados, entonces a mí me pareció muy oportuno persentar esta iniciativa con Fernando (Maidana)”, dijo la edil del PRO.

“Presenté y trabajé el proyecto con Fernando (Maidana), de echo lo hicimos en conjunto, lo cual cae muy mal porque lo toman como una traición. Y la verdad que ese no es mi pensamiento en absoluto, mi pensamiento es lo mejor para Bragado, después lo que pase a nivel Nacional y provincial yo me puedo pronunciar a favor o en contra, pero es muy raro que un concejal pueda cambiar algo. Por eso, me parece que a Bragado lo podemos pensar entre todos, más allá del partido político”, dijo Daniela Monzón.

“Ese es mi pensamiento, y bueno, no es el de “ellos”, y la verdad que el enojo viene por eso, por presentarlo con un concejal que está muy bien posicionado en el tema de la salud, y justamente por eso lo presento con él, yo lo tomo como algo a favor y “ellos” lo taman como algo negativo”, dijo Monzón.

“Sinceramente no tengo más nada que hablar con “ellos”, yo no me voy de Juntos por el Cambio, simplemente no quiero tener más relación con UNIDOS POR BRAGADO”, sentenció la concejala.

De este modo, y a raíz de diferencias, pero detonando en un proyecto presentado por Monzón y Maidana en forma conjunta, Daniela Monzón , deja de tener relación con Vicente Gatica y su grupo de gobierno.