La ciudad de Bragado intensifica las cifras ya récord de casos de covid-19, llegando a 11 muertos en 8 días, y con una FASE 3 recientemente anunciada hace 12 días. Hoy la cifra ascendió a 52 positivos en una sóla jornada. El intendente es el gran ausente, sin aparecer públicamente desde hace 12 días que estuvo en una rueda de prensa donde se anunció el retroceso de FASE.

En medios nacionales se habla de la ciudad que se encuentra al borde del colapso, y se responsabiliza sólo a la comunidad.

La comunidad de Bragado hizo y hace un gran esfuerzo, la comunidad son los médicos, los enfermeros, los trabajadores, los niños, los ancianos, los jóvenes…y entre ellos están también las autoridades.

La comunicación convirtió a la situación en una descomunicación, con demoras, mensajes poco claros, y la necesidad de instalar que aquí nada pasaba…y la ciudadanía escuchó el mensaje que se dijo…”FASE 5 ETERNA, ACÁ NADA PASA”.

No se limpiaron más sectores comunitarios, no se vallaron los espacios públicos, no se realizaron infracciones, no se controló comercios…todo era FASE ABIERTA.

De repente, cuando las reuniones (conocidas y denunciadas), los ingresos (no controlados), los incumplimientos (que se vieron por todos) mostraron que “el virus circulaba”…comenzaron las responsabilidades sociales colectivas.

Esta misma comunidad a la que hoy se intenta responsabilizar unilateralmente, fue la que se organizó y en pocas jornadas recolectó millones para las arcas de la Cooperadora del Hospital para dotarlo de lo que era necesario, hace 3 meses atrás.

Es real que cada uno tiene que cuidarse, es verdad que no existe policía que te cuide todo el tiempo, que nadie quiere eso…pero es real que el estado no estuvo a la altura.

Gatica, sin aparecer, creería que sobrevuela la situación…y los ciudadanos replican su angustia y desilusión por las redes sociales.

El Hospital está al borde de la saturación a decir por la cantidad de pacientes que necesitan de la UTI y atención mecánica.

Los testeos arrojan cifras preocupantes, ya que recientemente se hicieron por parte de Región Sanitaria X, y están mostrando muchos casos, como por ejemplo en el Hogar de Ancianos San Luis, con 26 positivos.

Sin embargo, nada por aquí y nada por allá… Se sabe que el intendente se habría comunicado con algunos jefes comunales de ciudades vecinas, aunque no se ha expresado al respecto.