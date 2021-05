¿ESCONDIDO TRAS LOS MUROS?

“¿Dónde está el intendente?” , se multiplicaron los escritos en las redes sociales en las últimas jornadas; “¿quién puede parar esto?” dicen los desesperados posteos de vecinos y vecinas que no ven reacción ante un sistema de salud devastado en la ciudad, a raiz de los casos, los internados y los fallecimientos diarios.

“¿Dónde está la oposición?”, es uno de los planteos que también se oyen en un momento crítico y triste.

Vicente Gatica, al igual que en el 2020, no parece públicamente, no se expresa, lo hacen algunos de sus funcionarios que anuncian que piden aperturas y flexibilizaciones….pero él, no ha hablado. Hace 20 días se mostró por última vez con concejales opositores en una reunión de la que no se sabe bien, ¿qué resultados arrojó?

En la jornada de ayer los pedidos de baja de FASE del distrito, fueron interminables…pedidos a un estado que no se muestra y que no está….

En cercanías del Hospital local, todo es tristeza y deambular de gente para hisoparse…en las calles el movimiento de siempre y la naturalización de los hechos (que son pérdidas humanas)…en las escuelas los vidrios y puertas abiertas, el frío y la continuidad de las burbujas que aún no están aisladas (pocas )…

Dicen que en esta jornada el jefe comunal llamará a concejales y médicos. Otros intendentes ya pidieron y lograron el cambio de fase….Bragado llora 5 muertes en un día, pero sigue en FASE 3.