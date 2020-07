GASTRONÓMICOS BRAGADENSES Y UNA SEÑAL AL MUNICIPIO

Los grastronómicos locales reaccionaron ante las declaraciones del jefe comunal de Bragado, Viecente Gatica, a partir de sus dichos ante el canal de cable local.

Gatica anticipó que estamos en FASE 4 , aunque por el momento él mismo decidió un impasse, hasta los anuncios que serán mañana.

Mientras tanto Bragado sumó un nuevo caso positivo de covid, y se aleja de las posibilidades de estar entre las flexibilizaciones.

Por su parte, los gastronómicos esgrimen no querer cerrar más allá de cambiar de FASE, algo que sería una violación a lo normado. El problema de la ciudad es que sus autoridades aseguran que no “hay circulación viral”, motivo por el cual las fases varían…lo concreto en estos moementos es que el malestar que manifiestan los dueños de locales gastronómicos haría que no cumplan con el cierre que se determina en la FASE 4.