GATICA: “Necesitamos que el compromiso social muestre ejemplaridad”

El intendente compartió una rueda de prensa en el palacio municipal junto a miembros del comité de crisis local. Muchos vecinos reclamaban por estas horas una palabra del jefe comunal ante la situación de contagios en la ciudad. Sin embargo la contundencia de mensaje quedó por parte del Dr. Fernando Maidana.

El Doctor Corte mencionó la situación en la que se encuentran hoy los pasientes, destacando que hay 12 personas internadas en la salad covid, 2 personas en estado grave y con respirador en Terapia Intensiva, y se esperan 37 hisopados para el día de hoy.

Habló también de las personas que se encuentran en seguimiento, monitoreadas y la responsabilidad que les cabe de no romper esa cuarentena durante lo indicado, por lo complejo de la situación de posibles contagios.

Tomó luego la palabra el Doctor Maidana. El profesional fue contundente, claro, preciso y estricto en cuanto a la necesidad de pensar que esto no es un juego. Resaltó al personal de salud que se encuentra trabajando, mencionó el valor de la vida de todos, y dijo que más allá de las actividades que seguirán, han decidido incluso coloborar en el control, en el cumplimiento y en ser duros con lo que no se cumpla porque reiteró ” no es un juego”.

EL mensaje de Maidana fue más contundente que el del jefe comunal, y dejó en el aire la decisión del comité de crisis de mostrar firmeza al relajamiento social.

COMERCIOS Y GIMNASIOS-

Por su parte Gatica, habló de que los comercios necesitan cumplir los protocolos, que Bragado fue ejemplo de comportamiento y lo debe volver a ser, dijo que esta situación que tenemos es similar a otras de otras ciudades.

El intedente no hizo mención a que nosotros junto a Mercedes y Chivilcoy somos los más comprometidos hoy, por lo que ayer desde región sanitaria x a la que pertenecemos se dispuso el testeo en geriátricos locales. La situación de Bragado no se mide por los positivos sino por el aumento exponencial de los mismo en corto tiempo.

Gatica sí se manifestó sobre las actividades presentará a la provincia los protocolos para que sigan funcionando a partir de que los nexos eepidemiológicos no han sido de contagio en esos sitios. El jefe comunal se refería a los gimnasios locales, que ya hace más de un mes, realizaron una protesta en el municipio y luego el estado destinó un monto de $20.000.- ( proyecto tratado y aprobado en el HCD) para cada uno por mes, durante algunos meses, y logró que volvieran a abrir sus puertas.-

Gatica dijo “necesitamos que el somportamiento social muestre ejemplaridad”.