GATICA REPITIÒ QUE HABRÁ SANCIONES SOBRE REUNIONES Y VISITAS NO AUTORIZADAS

A la hora de hablar de la FASE 4 el intendente local fue determinante, manifestando que las visitas y reuniones son sólo familiares y los dias domingo en el horario establecido. Por lo que consiedró que no hay ninguna otra autorizadción de visitas y reuniones que no sean así. La cuarentena sigue vigente, y Bragado está en FASE 4, con aparición de un nuevo caso, y el jefe comunal intentará que esta fase sea flexible, y para ello interpondrá pedidos en la provincia. Vicente Gatica habló en las últimas horas a través de algunos medios de prensa, sobre la oficialización de la FASE 4 en la que estamos hoy.

También aclaró que habrá sanciones a quienes no cumplan. Las reuniones son sólo los domingos, no más de 10 personas y familiares se ratificó. Eso es un impasse entre FASE 5 y FASE 4 que Bragado ha decisio tomar, aunque no es lo que está reglam entado.

Por lo mismo, el jefe comunal habría advertido que serán duros con aquellos que estén en lugares que no se permite, o de visitas, o en reuniones que no sean las estrictamente autorizadas.

De este modo Gatica salió al cruce de las miles de denuncias anónimas de gente que conoce hechos, reuniones y encuentros no permitidos.

El 911 es el número en el que los ciudadanos pueden denunciar aquello que crean se está realizando en contraposición a las normas vigentes.

El mensaje oficial habla de cuidarnos entre todos, para posibilitar que quienes se ven afectados en las fases por aperturas y cierres, puedan no perjudicarse por aquellos que hoy han tomado la cuarentena como si no existiera, violando los decretos que otros deciden cumplir.