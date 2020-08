GUSTAVO ECHAVE: “Vivir en sociedad tiene derechos y obligaciones”

El cardiólogo Gustavo Echave, es el sub Director del nosocomio local, y habló con Bragado Noticias sobre los centros extra hospitalarios, el panorama de Bragado, el Hospital hoy, y cómo cree él que llegamos a esta situación.

“Debemos aprender a vivir en la nueva normalidad, esto será por lo menos un año más; ya que si bien hay 2 vacunas en pruebas, y alguna será seguro la que funcione, llevará un tiempo eso”, dijo Echave.

“Hoy la nueva normalidad no tiene reuniones de amigos, ni ruedas de mate; hay barbijo y distancia social como protección para este virus , que como los respiratorios son de gran circulación, y es la forma de protegernos”, dijo el médico.

CENTROS EXTRA HOSPITALARIOS

“En Bragado se dispusieron dos, el Hotel Coll y la quinta La Esperanza, son centros ex hospitalarios, donde van pacientes de covid leves, que no requieren internación”, dijo.

Sabemos que hoy no hay gente alojada, y el profesional confirmó que no es obligatorio, y que la gente no quiere ir, y quiere quedarse en su casa.

“Hay estímulos desde el estado para que la gente vaya, pero en muchos lugares no sucede”, expresó.

“Esperemos que con la FASE 3 esto se pueda detener y que todas estas cosas que preparamos sean demasiado, y no se usen, porque no hagan falta”, dijo el funcionario.

HOY EL HOSPITAL DE BRAGADO

“Respecto del Hospital de Bragado hoy, tiene un 60 % de ocupación , nosotros cuando arrancamos teníamos una sóla sala para covid. Tenemos distintos niveles, distintos escalones que pensábamos ir abriendo a medida de las necesidades. El primero tenía 17 camas, después se pasaba al pabellón 2 donde había 13 camas más había allí otro sector en ese mismo pabellón con 6 camas más; y pasábamos al último pabellón que era la SALA DE CLÍNICA MÉDICA, que es en el pabellón viejo del Hospital”, dijo Echave a modo de explicación.

“Todo eso cuando apareció el brote, en cuestión de 3 días se “quemaron” todas las etapas y tuvimos que vaciar la sala de clínicas, dejando todo el Hospital para covid, salvo 10 camas que son 6 camas que se usan en clínica para pacientes urgentes, y las camas de guardia”, detalló Echave.

“El resto sumando camas incluso al pabellón 2, tenemos al momento un total de 82 camas; habiendo arrancado con 17. Está bien que la sala de clínica médica, esos pacientes, se derivaron a la clínica Santa Rosa, y ahí quedaron 16 camas disponibles, y muchos pacientes fueron derivados también al Sanatorio y a la Clínica Privada Oeste”, dijo el profesional.

“La capacidad del hospital se ha incrementado muchísimo, esperemos que sea suficiente, nosotros tenemos siempre un plan de contingencia, pero creemos que con esto estemos bien.Creo que esto va a alcanzar siempre y cuando la población se cuide, insistimos en que la baja de FASE, nos pone en AISLAMIENTO, no ya en distanciamiento como sería la nueva normalidad que viene. Por eso es fundamental que la gente no circule y ante mìnimos síntomas se aísle y consulte al 107”, explicó Gustavo Echave.

¿POR QUÉ LLEGAMOS A ÈSTO?

“Creo que hay gente que no aprendió a vivir en esta nueva normalidad, y esta FASE 3, nos da una nueva oportunidad de volver a aprender, de volver a vivir en la nueva normalidad, que es de DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y BARBIJO. Por lo menos por un año más”, dijo Echave.

“El problema es que hay gente que no se advierte enferma, no reconoce o no tiene los síntomas y su comportamiento social (reuniones o circulación) puede hacer que contagie a otros. Esto puede volver a pasarnos. En otros países volvió a pasar, y hay brotes, y volvieron a FASE 1”, dijo en el final.