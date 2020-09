HAY CONTAGIOS Y FALLECIDOS

Los casos ascienden y los fallecidos también en la ciudad, lo concreto es que en estos días, los informes oficiales no reflejan cifras de datos de los hisopados que se envían. <Es decir CLARAMENTE, no hay información sobre los enviados, por ende, no llegaron.

Lo concreto es que se informa entonces sobre lo que se tiene: por ejemplo los resultados de algún análisis privado, o de los pool testing que realizara el Ministerio de salud en los geriátricos y barrios, que van llegando con demoras.

Por ello es que pareciera, pero sólo es un parecer..que los casos disminuyeron, pero si queremos ser SERIOS, eso no lo podemos afirmar.

Hoy Bragado lamenta dos fallecidos más, uno de ellos un joven de 53 años, que había sido trasladado hace algunos días. La triste noticia se conoció este mediodía. Con su fallecimiento la cifra asciende a 39 muertes por covid en Bragado, en sólo 24 días.

INFORME DE LA MUNICIPALIDAD HOY:

COVID-19.

Informe del miércoles 9 de setiembre 2020. En la fecha se recibió el reporte POSITIVO de un laboratorio privado. Se trata de una persona de sexo masculino de 22 años. También los 26 resultados de dos pool testing en dos establecimientos geriátricos, donde se reportaron 7 casos POSITIVOS. Hubo 19 NEGATIVOS. Son 5 personas de sexo femenino y 2 de sexo masculino de entre 50 y 90 años. Hoy el hospital tiene 50 personas internadas; 12 de ellas en espera de resultado. En UTI hay 4 pacientes, dos con asistencia respiratoria. Hoy recibieron el alta 16 personas. Una persona de sexo masculino de 77 años falleció en las últimas horas.