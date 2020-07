Mucho se habló en la llegada del gobierno de CAMBIEMOS con Vicente Gatica a la cabeza, de lo que atribuyeron desde varios sectores como deudas incumplidas, conocida con el rótulo de “pesada herencia”. Sin embargo los dichos populares aseguran que en política es cuestión de atribuirlos a unos y a otros.

En este caso podríamos decir que “el pez por la boca muere”, para referirnos a la serie de spot publicitarios de campaña que allá por agosto de 2015 el entonces candidato Gatica mostraba, caminando en las casas sin terminar ubicadas en el Barrio El Complejo, prometiendo que serían concluidas por él al llegar al gobierno local.

Sin embargo, pasados 5 años de aquellas promesas, y cumplido su primer mandato (4 años) sin realización alguna…es lógico llamar a esas casas la “HERENCIA PROPIA”.

Bragado tiene un gran déficit habitacional, las casas que se han construído en el último tiempo, son producto de cooperativas que junto al Instituto de la Vivienda y el pago de una cuota (NO SOCIAL), son otorgadas a sus dueños.

Para acceder es necesario contar con la posibilidad de afrontar seguro un alquiler y una cuota durante los meses de su construcción…que no son pocos, algo que muchos pudieron hacer con enrome esfuerzo. Esas casas no las construye ni las otorga el municipio. Eso debe quedar claro, porque sino los funcionarios tienden a mezclar todo en la misma olla…y el tema no es un “guisado”.

Por lo pronto, las casas prometidas NUNCA SE CONCLUYERON, están abandonadas, y son el lamento de miles de vecinos que no tienen un propio techo.

Por eso Gatica logró convertirlas en una HERENCIA PROPIA, que su actual mandato podrá reclamar a su mandato anterior.