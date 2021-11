Jorge “Chapu” Fernández: “Hay dos modelos de Bragado que se juegan en las urnas”.

El candidato manifestó las diferencias políticas con la gestión actual y destacó que hay otro Bragado posible.

En entrevista con Corina Delletieres para FM La 100 Bragado, Jorge “Chapu” Fernández manifestó su mirada sobre distintos aspectos de la campaña y el proceso de unidad del Frente de Todos.

En una extensa entrevista que incluyó diversos aspectos del desarrollo de la actual campaña y de la estrategia que siguen desde el Frente de Todos de cara a las elecciones de noviembre, Jorge “Chapu” Fernández puntualizó sobre la necesidad de trabajar desde la militancia sobre la franja del electorado que votó en blanco o estuvo ausente en las PASO que suma más de nueve mil votos en Bragado: “es el electorado que está descreído, desmotivado o desinteresado, hay que hablar uno por uno con ellos para que participen, porque esto hace a la salud democrática en primer término”. En este sentido, hizo referencia a los “dos modelos” que se juegan en las urnas, “tenemos que explicarle al electorado la diferencia entre los dos modelos que nos enfrentamos en noviembre, ya que las dos fuerzas que tienen chances reales de ingresar concejales que representen al pueblo votante son Juntos o el Frente de Todos”.

Respecto de la actual gestión del Intendente Gatica, “Chapu” declaró: “Con sólo mirar Bragado es posible ver la falta de gestión en materia de salud, de medio ambiente, de tránsito, discapacidad y así en todas las áreas; los equipos de gobierno que ha tenido el Intendente actual no han sido buenos, faltó y falta gestión y esto fue así aún en los primeros cuatro años en que el gobierno municipal estuvo alineado con el de Provincia y Nación, pero sin embargo la gestión fue insulsa y sin concreciones”.

Diversas experiencias como la de Torchio en Carlos Casares demuestran que es posible concretar obras con gestión y articulación con los gobiernos nacional y provincial, incluso cuando son de otro color político. “Evidentemente, a nivel local, o no hay capacidad o no hay ganas, porque es posible gestionar y articular hoy teniendo el municipio”, subrayó el candidato.

Otro aspecto destacado de la entrevista fue la consulta sobre inauguraciones “encubiertas” desde el municipio, en franca violación de la Ley Electoral: “Veo con mucha preocupación estas acciones porque demuestran que al Intendente no le importa la ley y actúa en franca violación de la misma, dando un pésimo ejemplo a la ciudadanía. Me preocupa que los que tienen que hacer cumplir las normas son los primeros que la incumplen, no se puede esperar mucho de un equipo de trabajo así…”, manifestó Fernández.

Por último, y respecto del proceso de unificación de las listas del Frente de Todos hizo referencia a que “es un proceso que lleva tiempo, que genera algunas heridas que necesitan sanar”. Destacó que la militancia se comunicó y puso a disposición su apoyo hacia la actual lista, pero le preocupa la clase dirigente, que no respondió hasta ahora las diversas invitaciones a reuniones, acciones en conjunto e incluso no participó del acto del Día de la Lealtad. Ante esto Chapu Fernández expresó “es una pena porque una de las máximas del peronismo es “quien gana conduce y quien pierde acompaña”. Deberán entender que no ganaron y por lo tanto lo primero que tienen que hacer como peronistas, es estar a disposición. Tenemos que trabajar juntos por recuperar con las urnas nuestro modelo, que lleva como bandera la justicia social, la independencia económica y la soberanía política; quién no entienda esto está fallando a los principios básicos del peronismo”. Finalmente concluyó “apuesto a la unidad total, confío en que van a recapacitar porque esta no es una pelea entre nosotros, somos todos compañeros y compañeras, defendemos un mismo gobierno nacional y provincial; confío en que vamos a llegar juntos al 14 de noviembre”.