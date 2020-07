“La Dirección General de Cultura y Educación está lejos de ser sospechada , no voy a permitir que se la involucre”

Mirta Torrelles explicó lo sucedido en torno a su nombramiento al frente de la Jefatura Distrital de Bragado realizado el día viernes, y el domingo a mediodía la noticia de que ya no ocupará ese cargo.

En todo momento se la notó preocupada , más por la Dirección General que por sí misma y “por los docentes desplazados a los que dejaba solos”.

Así lo explica Torrelles: “El día jueves recibí el llamado de la Jefa Regional para decirme que había sido designada por la DGC y E para ocupar el cargo de Jefa Distrital. “Expliqué que estaba jubilada pero ya estaba la Jefa regional en conocimiento de eso. A partir de ese momento, sorprendida, pero con entusiasmo porque el desafío me motivó, comencé a trabajar. Quienes me conocen bien saben que soy así”, expresó.

“Al día siguiente, viernes, en la sede de Jefatura se realizó la designación formal y, se elaboró y firmó el acta correspondiente . Luego ambas mantuvimos una charla virtual con nuestra jefa regional. Allí comenzó la transición ordenada y cordial “, dijo.

“Por la tarde, me reuní con los Inspectores areales de todos los niveles y modalidades , porque quería presentarme y ponerme a disposición . “Fue una rica reunión pedagógica virtual, que me dejó pensando en una gestión pedagógica que estaba por comenzar, en época de pandemia” –

“El día domingo, la misma Jefa Regional, en nombre de la Dirección General me comunica telefónicamente que lamentablemente , no podía acceder al cargo. La noticia me encontró trabajando , rodeada de insumos necesarios para empezar rápidamente a trabajar. No fueran muchas las explicaciones, las suficientes para sorprenderme, preocuparme y no entender muy bien qué pasaba”, dijo Mirta.

“Se tejieron miles de conjeturas en el entorno educativo que no hacen bien, que desinforman y que involucran gente”, expresó Torrelles.

Se Habló de pujas políticas incluso entre líneas partidarias “siempre fui una militante de la educación, mi vida la dediqué a esto, pero nunca milité activamente en política, algo que todos saben de mí”, dijo Torrelles.

“La DGD y E me convocó con ese cargo a trabajar, a sumarme en un momento importante como es éste para las escuelas y la educación, y por supuesto acepté, más allá de que muchos hayan pensado que era impensado que saliera de mi zona de confort y volviera al trabajo, estando jubilada”, dijo Mirta Torrelles.

“Hoy siento preocupación y me duelen todos los que, siendo suplentes, debieron ser removidos a partir de este nombramiento, algo que sucedería ya lo sé , al limitarse las funciones de la jefa distrital Aliano, indefectiblemente”, explicó.

“Aún así me siento preocupada por ellos, pero quiero dejarles en claro que nunca me encontrarían prestándome a algo que perjudique a nadie. Me designaron y luego se dieron cuenta que por alguna razón estatutaria no podía…y eso fue lo que lamentablemente sucedió”, dijo Mirta Torrelles.

“Agradezco a todos los que me llamaron al enterarse de mi designación con respeto y cariño que demostraron hacia mí. Y a todos los que hoy se ven preocupados”, dijo.

“Sucedió así, algo que sorprendió y mucho, y que a mí también me llevó a hacerme muchas preguntas igual que a ustedes”, expresó.

Se escucharon voces que reclamaban y siguen reclamando una lógica explicación que , evidentemente las personas involucradas no pueden entender muy bien.

Mirta Torrelles , es una persona que trabajó seriamente en educación , en ambas gestiones, como maestra, asesora del Colegio San José, directora titular e Inspectora con concurso de titular aprobado en las cinco instancias en el año 2003 siendo maestra, cargo al que no pudo acceder por conversión de puntaje se vio lesionada en su imagen personal y profesional, “ eso me hace mal”, nos dijo.

“Los portales instalaron noticias , las redes sólo mencionaron , mi nombre y sin fundamentos lógicos y creíbles “, dijo nuestra ex Inspectora , visiblemente preocupada, cuando por las redes sociales y los grupos de amigos se llenaban de un mail recibido desde la Jefatura Regional , que desconociendo tal designación se proclamaba a cargo de la Jefatura vacante.

Mirta Torreles intentó no mostrarse , no hablar , no mediatizar esta noticia que crecía y se agigantaba con comentarios que ponían en un pésimo lugar a la DGde CyE mostrando que era lo que más la preocupaba .

“Nadie tiene la culpa , fue un error involuntario”, refirió a este medio en el momento en que circulaba el mail . Pero ya no se podía seguir defendiendo lo indefendible.

“Estoy preocupada , muy preocupada” , manifestó Mirta . Evidentemente no quería hablar, prefería esperar que la Inspectora Regional se pusiera en contacto para aclarar al distrito que había habido un error involuntario.

Por estas horas mucha agua corrió bajo el puente y los gremios docentes, como legítimos defensores de los Derechos de los Docentes tomaron la palabra.

Al momento del cierre no ha habido definiciones oficiales . Mirta Torrelles , docente de amplio recorrido , con una acogida distrital asombrosa ha sido nombrada durante toda la Jornada del día y esto la ha puesto “en un lugar no deseado”, según nos confió.

“No me nombré yo , es necesario que sepan que no vendí mi alma al diablo . Seré siempre defensora de los derechos de los niños y de los docentes , por una educación que ponga en valor a la enseñanza”, dijo para finalizar, “porque además sufre mi familia, mis hijos y mis nietos , que leen , miran y escuchan todo esto” “ Estoy segura que la voz oficial llegará “, expresó Mirta Torrelles.

“La Dirección General de Cultura y Educación está al margen de este conflicto que trascendió tan rápidamente que enmudeció a algunos y llenó páginas de otros” . “Algo ha sucedido” repetía Torrelles, “yo seguiré estudiando y ayudando a quien lo necesite “, finalizó en su breve charla con nuestro medio.