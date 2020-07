LOS MÉDICOS DE GUARDIA RESPALDAN AL PERSONAL DE SALUD

LA GUARDIA DEL HOSPITAL SAN LUIS, EN TERAPIA INTENSIVA

En momentos de Pandemia dónde todo se vuelve más estricto, más vulnerable, dónde cada uno tiene que dar lo mejor de si mismo cuando de salud hablamos, donde no existen vacaciones, feriados, francos, es ahí en plena Pandemia, dónde la salud deja ver los entretelones del castigo. Hoy los Médicos de guardia del Hospital San Luis, repudiamos la rotación de personal del servicio, idóneo, capacitado, que se encuentra a la altura de las circunstancias, por motivos que aún desconocemos.Comentar además, que nunca se nos preguntó que pensábamos nosotros como profesionales a cargo de la guardia, sobre dicho accionar, el cual consideramos que va en detrimento de la salud de todos los Bragadenses. Considerando que dichas decisiones no deben ser tomadas por gente detrás de un escritorio, que poco conoce de la guardia.Consideramos una irresponsabilidad por parte de las autoridades, tomar esta decisión en momentos como éstos ya que además, el servicio de guardia se vio desmantelado en los últimos meses, acarreando dificultades para llevar a cabo muestras funciones de manera prolija y digna, no contando con las condiciones laborales adecuadas. .Por eso la población de Bragado debe conocer dicha situación que ocurre puertas adentros del Hospital, para que no ocurran más atropellos de este tipo a compañeros y compañeras.Pedimos que la política deje de hacerle daño a la salud…

MÉDICOS DE GUARDIA DEL HOSPITAL SAN LUIS BRAGADO