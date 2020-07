MALESTAR Y PREOCUPACIÓN POR LA POSIBLE VUELTA A CLASES

Infinidad de ruido provocó en las redes sociales la información de que tal vez, en agosto, se vuelvan a retomar las clases presenciales en lo que se denomina “aulsa burbuja”.

Los padres, quienes en su gran mayoría afrontan la tarea de guías de sus hijos e hijas en el modo virtual, con tareas y recursos en muchos casos escasos, son quienes ahora manifiestan en gran número su preocupación sobre la vuelta a clases , con el virus instalado.

Con los consabidos protocolos que buscan que los alumnos sean pocos por aula, con distamncia de 1,5 mts uno de otro, sin actos escolares, con medidas de control sani9tarias, etc, etc….los padres consideran que esto hoy es “incumplible”.

“Yo no lo mando este año”, se escucha casi al unísono en padres que realemnte afrontan una tarea titánica a la hora de trabajar y guiar los aprendizajes de sus pequeños y no tan pequeños hijos, en este modo on line.

Los docentes, también muestran reparos…en fin.

Queda en manos de quienes deben saber más…quienes ocupan cargos, quienes saben y deben controlar que este regreso sea mejor…y no peor.

Porque de lo que no podríamos volver es del contagio masivo a niños (como ocurrió en países de Europa) que debieron luego dar marcha atrás.

En Bragado se expresó al respecto la Presidenta del Consejo escolar Verónica Tucci, y deberemos ver que dicen las autoridades educativas, que son aquí, las inspectoras e inspectores de áreas.