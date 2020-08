NOCHE DE SUPER LUNA

Para los enamorados, para los que lo estuvieron, para los que lo vuelven a estar cada vez que la miran…esta noche hay una SUPER LUNA.

Imagen tomada hoy por el fotógrafo Emiliano Gandolfo

La luna es inspiración de los poetas desde siempre, ha sido motivo de canciones bellas, y por supuesto es y seguirá siendo testigo de amores y desamores.

Hoy podemos mirar labelleza de la luna nuevamente, para aquellos que la buscan como espectáculo nocturno, o como simple admiración; para quienes desean admirarla como esa inmensidad del Universo que podemos espiar, o simplemente a quienes disfrutan del espectáculo que nos presenta en noche como éstas…para todos, hoy es una de esas noches.

Luna cautiva- Soledad

Admirar la Luna ha sido devoción de tiempos antiguos, no hay civilización que no haya invocado a la Luna y que no les haya servido de guía en presagios y anuncios.

En tiempos de PANDEMIA, cuando las defensas bajan debido al aislamiento, la tristeza, y la melancolía de lo incierto…EL SOL Y LA LUNA, están para demostrar el inicio y final de cada día.