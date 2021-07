PELEAR “CONTRA MOLINOS” ES TAREA DEL QUIJOTE

Por María Corina Delettieres

Escribir lo que pasa, es sin dudas, una tarea dada a los comunicadores. Leer o escuchar lo que sucede, era antes, una forma estática por la que los pueblos se enteraban de las noticias que “otros” acercaban para que “ellos” se informaran…

Hoy, por suerte todo cambió…o casi todo. Porque en la actualidad, el que escucha o lee, puede y debe hacer uso de ese necesario y significativo “ida y vuelta”. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo, quien escucha tiene criterio para disernir entre informaciones tendenciosas, manejo de noticias y manipulación de esta información para un uso determinado…entonces, puede reaccionar, oponerse, alzar su voz, plantear su disidencia y demostrar, que nadie podrá decir más fuerte las verdades de la realidad cotidiana, que los propios ciudadanos, que son quienes la viven.

Con esta introducción me voy directamente a pensar en Don Quijote, aquel idealista, loco, aventurero que se animó en otros tiempos imaginarios, planteados por Cervantes, a pelear contra los “famosos molinos de viento”.

Pelear contra molinos de viento, es un acto imaginario…pero también imposible, porque el molino gira, y no es un gigante que presente batalla. Pero, en esa estática forma que el molino nos presenta, también es cierto pensar que es un oponente que no se mueve, no se sale de su situación, es más, es tan fuerte su estructura que no podremos voltearlo fácilmente…y mucho menos detener el movimiento que le permite girar sus grandes paletas…con la ayuda necesaria del viento.

Entonces, aquí estamos. Comunicar es siempre fácil, cuando hay alguien que quiere oír…sino, la comunicación no existe.

Pero cuando a quienes desean oír, se les anteponen barreras ruidosas que sólo elevan voces con mensajes inexactos…todo se vuelve difícil, y entender resulta un gran trabajo.

Cada día entonces, cuando los molinos se plantan para entorpecer la tarea…unos cuantos, no muchos, queremos tener las ganas, las agallas, y la locura del Quijote, para desde la palabra, llegar…

Es difícil, pero no imposible. Hay mucho viento en invierno, pero…veremos el modo de hacernos oír. La idea es llegar y cumplir con la tarea de “comunicar”, después, cada uno decide.