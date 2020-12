PRESUPUESTO Y…¿CAMBIOS?

La demora del presupuesto para el 2021 en lo que corresponde a Bragado no tiene que ver con partidas que faltan enviarse desde la provincia de Buenos Aires en cuanto a futuras proyecciones…porque si es así, existe como todos sabemos, lo que se denomina “ampliación presupuesstaria” si fuera el caso.

Lo concreto tiene que ver con que a Vicente no le cerrarían los acuerdos que intenta hacer con sectores políticos, cercanos y disidentes, con quienes necesita imperiosamente arreglar acuerdos.

Por lo tanto repasemos un poco…si el presupuesto se cierra sin los “acuerdos sellados”, quienes luego ocupen lugares en el gobierno no tendrían la posibilidad de recursos presupuestados para su funcionamiento….o algo así.

Por lo pronto se sabe desde dentro del palacio de calle Alsina, que el intendente ha puesto en las mesas de negociaciones para acallar voces críticas y posibles competidores…todas las áreas, menos los nombres de su hija y su yerno.

Por lo cual ya habría pases…para tratar de callar al ex intendente Costa (crítico externo y virulento de la gestión en una postura de hostilidad hacia la hija del jefe comunal por temas mediomabientales) se conversa que Pancho Acuña podría ser tentado a ocupar el sillon de SECRETARIO DE GOBIERNO. Recordemos que Acuña (quien también es señalado por un grupo de ex funcionario y dirigentes cercanos a Vicente como posible candidato a intendente desde un nuevo sector) ya fue secretario de gobierno de Orlando Costa. Al abogado hoy por hoy lo impulsan varios dirigentes y ex funcionarios entre los que estarían el Dr. Pérez de Rosas entre otros.

Si Acuña acepta, Tomassino pasaría a LEGALES (corriendo del lugar a Karina Caballero) quien no forma parte de ninguna línea política disidente, y ésto no generaría problemas a VIcente. La jugada, sería para que Mauricio Tomassino sea en la próxima elección quien encabece la lista de concejales, ya que deben guardar “soldados en la trinchera” y Natalia no acepta un lugar electivo en una contienda que no sería del todo favorable a decir por los números.

Concentrarían además las movidas pre competitivas de Acuña y el grupo en cuestión, dándole un lugar de exposición y desgaste en un gobierno que no tendría mucho rumbo por estas horas.

Por otro lado, la opción es Marcelo Elías SECRETARIO DE GOBIERNO, una carta que Vicente no logra, el ex diputado supo ser un gran secretario del ex intendente Costa, en una fórmula en la que confluían política e ideas…algo que no sucedería con Vicente, quien no coincidiría en mucho con Marcelo. Además, se sabe que el dirigente radical no acepta hablar con intermediarios…y en el gabinete, hay varios “antes de llegar al jefe”.

Si acepta Elías, la jugada de cambios es la misma, sacando a Tomassino de la SECRETARIA DE GOBIERNO de todos modos…esa es una silla de negociación.

Dicen que el propio Elías incluso quiere cambios en la presidencia del HCD, es decir, que Gatica entienda que debe “bajarse y conversar”….veremos.

Entre los cargos dispuestos está la Dirección de Medio ambiente o afines, ya que los expuestos reclamos de algunos sectores también se podría callar entregando esa cartera, aunque el pedido sería ( de ser así) que el área tenga independencia, sea SECRETARÍA y no dependa de la funcionaria Natalia Gatica, algo que el sector de los radicales no aceptaría, y Vicente, no querría ceder.

Los sectores que le son críticos al intendente cuestionarían deficiencias en los servicios, nombres en el gabinete, y la injerencia de Natalia Gatica y el jefe de comunicaciones Marcelo Schachner a la hora de llegar al intendente local. Los replanteos no serían del todo aceptados por el mandamás local, que atraviesa un año muy complicado.

Se negociaría Turismo, Laguna, Producción, Cultura y algunos dicen que hasta Deportes con tal de que todos queden adentro…algo que no estaría resultando, por lo que el presupuesto sigue DEMORADO….