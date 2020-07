REALIDADES LOCALES

El frío de estos días, la posible lluvia nive anunciada para el fin de semana, y la dura situación que muchos deben enfrentar, hacen que el invierno se sienta más.

La precaria vivienda fue armada por vecinos según información recogida al respecto.

Una larga cadena de mensajes se multiplicaron en torno a una foto. ¿Quién la sacó?, ya no importa, lo importante es que existe y necesita de la ayuda de varios.

A veces escuchamos que el Estado ayuda a quienes no trabajan, y bla, bla, bla ….que el Estado asiste, que el Estado subsidia, etc.

El Estado debe estar para asistir y tratar de brindar aquellas necesidades básicas insatisfechas que hombre y mujeres tienen y que los dejan en absoluta desprotección y desamparo. Esas necesidades que tiene que ver con el peligro de su vida, si las condiciones no están dadas para garantizar su integridad física.

Ahí es donde los hombres y mujeres que entendemos lo que significa esa presencia necesaria, (no de por vida), pero sí necesaria porque garantiza esos derechos que se ven vulnerados, pedimos que esté la presencia del ESTADO. Que no se mire para otro lado, que no se especule, que no desampare.

También por supuesto, está la empatía de una sociedad que siempre ayuda, se acerca, a éste y a tantos casos en forma anónima o no, pero se acerca.

Esa foto es de Bragado, y no es la PANDEMIA, es la falta de un Estado que durante mucho tiempo asistió sin solucionar nada.

Desde Desarrollo social, en donde la base de datos es amplia y se conoce la ciudad en su mapa social (o debiera conocerse), se acercaron a ofrecer a este hombre $4000 y que se busque algo. A veces el dinero no es la respuesta a tanta falta….a veces el amparo, no es “te doy esto y arreglate”…a veces, también es la combinación de ACCIÓN, PRESENCIA Y EMPATÍA.