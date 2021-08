“Si se calla el cantor…calla la vida”…

Por María Corina Delettieres

Ayer falleció Miguel Magaldi. Un accidente de tránsito lo encontró en una esquina en la que transitaba con su moto, de baja cilindrada, y el impacto lo dejó unas horas en gravedad, atendido en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital local, hasta que conocimos la noticia de su muerte.

Las necrológicas no tienen una manera sentimentalmente justa para encerrar en la información, una despedida. Las necrológicas son eso: noticias de fallecimientos. Por eso, sentí deseos de hacer una despedida para Miguel, para el querido y amigable “Miguelito” Magaldi.

Con 58 años era un joven músico que ya había disfrutado de muchísimos escenarios, la música era su energía…así lo conocí hace más de 28 años, coincidiendo en los estudios de la radio FM TIEMPO; él con su música y una propuesta diferente en la tarde. En aquel momento Miguel también tenía una imprenta.

Pasaron muchos años…yo diría: transcurrió la vida. La radio le trajo también el amor y la formación de una familia que hoy lo despide con inmenso dolor.

Nos encontramos nuevamente hace muy poco, en otros roles…como profesores, él de música y yo de Lengua y Literatura. Compartimos virtualmente el mismo espacio, los mismos alumnos, el tiempo de pensar en ellos y sus aprendizajes.

Y así…”como siguen las cosas que no tienen mucho sentido…”la noticia me encontró con tristeza, la tristeza de conocer a quien partía repentinamente de esta vida. Suele pasar que uno inesperadamente ante estos hechos no deja de recordar momentos en los que estuvo ahí con quien se va…y eso me sucedió con Miguel.

Redactar una necrológica es fácil, algo escueto, simple, con un formato más o menos igual a otras que sólo difieren en los datos de quien murió…sin embargo, despedir a alguien es un tanto más complejo y más profundo. Tal vez por eso, elegí despedir a Miguel, para darle profundidad a su temprana partida. Por haber tenido el gusto de conocerlo, y por lamentar su inesperada muerte.

Desde este lugar mi abrazo a sus familiares deseándoles que puedan encontrar consuelo en ésta pérdida.

Q.E.P.D. Miguel Magaldi