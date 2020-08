TAL CUAL LO INFORMAMOS: El municipio solicitó la recreación

Dejamos a ustedes el video que está en la pagina del Municipio, donde la Doctora Karina Caballero claramente dice hace 5 días atrás, que habían solicitado a la Jefatura de Gabinete reconsiderar las salidas recreativas.

Ayer la provincia emitió una resolución que habilita deportes. No se sabe si Bragado adhiere, ya que para no hacerlo, debería existir un decreto municipal que lo especifique, algo que aún no fue realizado.

Por otro lado, el jefe comunal solicitó ni bien conoció la FASE 3, que se abran las salidas recreativas , por ello no sabemos hoy, si Gatica mostrará negativa a algo en el mismo sentido de lo que él solicitó.

Bragado Noticias, cuenta la verdad, siempre. Es importante compartirles nuevamente el mensaje municipal, en la parte que habla Caballero.

MIRA EL VIDEO.