TETÉ CIRIGLIANO:”UNA MAMÁ ARTISTA”

Inteligente, creativa, abierta a la charla (como desde niña), reflexiva y con una visión de la actualidad en cuanto a los tiempos que atravesamos.

Compartimos una charla con Teté Cirigliano y recorrimos las aristas diversas de una mamá artista. La edición de su último libro “No quiero ser vagón”, realizado junto a su pequeño hijo Joaquín Sosa. El nacimiento del proyecto, los miedos y situaciones por las que atraviesan las madres en el crecimiento de sus hijos y la visión de la artista sobre el presente, fueron algunos de los temas que conversamos.

“No quiero ser vagón”, nace a partir de la experiencia de ser mamá, y de todos los días escuchar a Joaquín a la salida de su salita de jardín, llorar porque él quería ser máquina en el tren de la salida, y no vagón”, comenzó contando Teté.

ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO

“Las situaciones con las que nos encontramos las mamás son diversas, y las transité con mi hijo, y decidí que la forma de canalizar ese sentimiento que él tenía, era escribiendo un libro, y volcar ahí lo que le pasaba”, dijo la artista bragandense.

Teté planteó el proyecto de un modo en el que el libro, ilustrado por ella, sea lo que Joaquín (niño de 3 años) sentía al ser vagón del tren , a la salida del jardín, y las situaciones que ésto generaba, similares a las de todos los niños de esa edad.

La talentosa ilustradora, quien se ha destacado por trabajos para diversas editoriales de Argentina y de otros países, contó muy entusiasmada sobre la llegada del libro a las librerías.

“No llevó mucho tiempo hacerlo, porque fue súper fluído, acompañó el momento. Fue un momento mágico, siempre se sentaba en mi falda, y como ya lee, nos comunicábamos de otra manera y sirvió un montón. Realmente creo que sirvió muchísimo porque él lo entendió desde otro lado, sirvió para él desde la comprensión de lo que le estaba pasando…lo charlamos, la comunicación fue la clave para que deje de querer ser máquina todos los días y le guste también ser vagón”, dijo teté.

EL ARTE EN SU VIDA

“En mi vida el ARTE ha sido todo, es mi familia, mi refugio, mi niño, mi casa. En mi vida el arte es todo. es la expresión máxima del alma” dijo Teté Cirigliano.

Casada con el conocido ilustrador de comics Marcelo Sosa, la pareja se radicó en Bragado, (ciudad donde creció Teté) y aquí es donde desarrollan desde hace 7 años su vida laboral.

“Nosotros con Marce vivimos entre guiones , lineas, cuentos reales, cuentos de hadas, historias reales, y mucho dibujo y pintura en casa y mucha lectura, claramente. Pero no nos cuesta no influenciarlo, acá somos muy libres y lo criamos con esa capacidad de eleccción a Joaquín. Entonces él puede hacer lo que tenga ganas, si quiere jugar a la pelota, juega; si quiere estar trepado a uno se trepa, le encanta pintar, obviamente. Pero curiosamente, salió más exacto que sus padres , a él le encanta lo que es matemática,, números, ciencia…le gusta leer y escribir y entonces dibuja porque nos ve dibujando, y entiende que estamos trabajando, entonces dice: “me voy a trabajar”, y se va a dibujar”, dice entre risas Teté.

“Joaquín tiene también otras curiosidades, para darte un ejemplo, yo le hablo de dragones, y él me mira y me dice: “a vos te gustan los dragones mami, y está bien, pero a mí no me gustan los dragones, a mí me gustan los planetas”, por eso a pesar que se está criando en un mundo casi fantástico, tiene otros gustos”, definió la artista a su pequeño hijo .

“Nosotros le podemos dedicar mucho tiempo, y acompañarlo, porque gracias a Dios tenemos un trabajo que nos permite hacerlo desde casa, y estar aquí con él”, manifestó Teté.

UNA ILUSTRACIÓN DE ESTE MOMENTO

Le pedimos que nos diga qué dibujo haría para ilustrar el presente, la pandemia, el aislamiento, la situación a partir del covid. Teté respindió que “más allá de ser muy gótica a la hora de dibujar , y buscar colores oscuros y sombras…yo el presente lo ilustraría con otra paleta, clara, distinta, con luz, porque vamos a salir de esto, y sería una ilustración de esperanza con ese momento que va a llegar”, expresó.

“Hay que ilustrar la incertidumbre, para que se termine. Haría ojos muy grandes mirando hacia el futuro, con mucha luz. Prefiero no ahogarme más en la oscuridad de la pandemia, y mirar más allá…plasmar y ver el futuro, algo que vamos a superar”, dijo la artista. “Con trazos más livianos, sin contaminación…esa es la palabra”.

Sencilla, divertida, amena así conocemos a Teté Cirigliano desde hace años. Hoy queremos mostrarla de ese modo, en una informal y rica charla compartida, a la distancia.

SEGUNDA EDICIÓN

Su libro se encuentra ya a la venta, editado por Niña pez Ediciones, por Yésica Boianover, que “es una editora genial. Yo amo esa editorial, y formo parte del equipo ilustrando algunas de sus portadas y algunos de sus libros y es una editorial genial que nos abre muchas puertas a muchos escritores como yo, atrevidos, y nos enseña un montón. Le mandé la propuesta y le encantó y me empujó y me alentó a hacerlo, así que estaré eternamente agradecida a ella. Agotamos la primera edición, pero para aquel que quiera conseguir un libro de “No quiero ser vagón”, la segunda edición la tengo en casa, o sea me escriben a mi instagram que es @tetecirigliano18 o a mí mail tetecirigliano@gmail.com y ahí me lo pueden pedir”, dijo Teté en el final.