“Titi ” Expósito: “A la marcha, más allá de los reclamos, no la veo oportuna”

El Presidente del HCD de Bragado habló con Bragado Noticias hoy. Los temas de la charla fueron la situación actual en la que se encuentra la ciudad por los casos de coronavirus, la posibilidad de sesionar de manera virtual en el deliberativo, y la marcha realizada por algunos sectores en todo el país y en Bragado también, ” por la libertad y la justicia”.

ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO

Expósito habló de la preocupación a partir de la confirmación de la circulación del virus, y dijo que : “si hay circulación la forma de frenar esto, es justamente que no nos movamos para disminuir este avance”.

Con respecto a si el cuerpo deliberativo local piensa sesionar en forma virtual, el edil afirmó que :” hace tiempo ya que las comisiones funcionan de manera virtual y está todo preparado para hacerlo en cualquiera de las aplicaciones”. “Aunque decidimos en su momento resolvimos que lo haríamos presencial, incluso los concejales que se encuentran en grupos de riesgo también decidieron asistir”, contó Titi.

“En septiembre , llegada la quinta sesión ordinaria, evaluaremos en conjunto, y resolveremos qué hacer”, indicó.

Lo consultamos sobre la marcha realizada esta tarde y las voces diferentes en cuanto a su realización en medio de estos casos. Al respecto dijo: “a título personal considero que no es oportuna, no por el reclamo sino por el momento”.

“En Bragado no se realizó en la zona urbana, porque el intendente entendió que esto no aporta, y no suma. Como también a veces es inoportuno las causas o lo que genera que la gente sienta el derecho de manifestarse y de reclamar. Introducir temas en medio de una pandemia, tan fuertes como pretender expropiar una empresa privada, de la cual se tuvo que volver atrás, intentar plantear una profunda reforma judicial en medio de todo esto, es la causa de que la gente se quiera expresar, por eso digo que todos debemos poder monitorear el momento y saber cual es el adecuado parea tratar tal o cual cuestión. La marcha es inoportuna , como inoportunos los planteos que se están haciendo a nivel nacional y que generan esta movilización”, expresó Expósito.