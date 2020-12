UNA VOZ…MUCHOS SILENCIOS

Lo ocurrido lo sabemos y lo condenamos. Pertenece a la vida privada de las personas lo que resuelvan en la intimidad, siempre que aquello no dañe a otros.

Lo cierto es que en un acto repudiable se viralizó un video, a partir de allí se instruyen sumarios de oficio, y una persona, la joven Belén, agente de la policía, decidió atentar contra su propia vida. Se encuentra hospitalizada y en estado grave.

Se llama Cyberbullying. Se llama chusmerío. Se llama no tener escrúpulos. Se llama no importarte nada de la vida de los otros. Se llama no tener códigos…se llama, todo y más.

La comunidad se vio conmovida y en las redes, luego de haberse masificado el video en cuestión se masificaron las condenas y las cadenas de oración.

De un lado y del otro, como siempre, la ciudadanía se expresó.

La voz política que se alzó desde sectores afines al oficialismo fue una sóla. A través de las redes sociales la doctora Carla Bruno, referente de la Coalición Cívica Ari en Bragado, se expresó fuerte en perfil público. Carla es una de las mujeres que siempre se expresa en estas temáticas, y fiel a su estilo e impronta lo hizo hoy.

Transcribimos su texto:

El resto no se ha expresado, o al menos no publicamente. El ejecutivo municipal, con áreas afines a la temática, no ha tomado posición pública.

Es algo que nos afecta socialmente a todos. Expresarse aquellos que nos representan, que ostentan un lugar desde donde sus discursos y posiciones son masificadas…sería interesante en estos tiempos complicados.

Desde estas páginas, sólo deseamos que la joven policía se recupere, y que la condena social a estos hechos se haga sentir.