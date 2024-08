ANALIZANDO ANDO (Parte I)

POR CORINA D.

” Mucho ruido en GATILANDIA”:

Donde “pareciera” pero sin embargo no hay tranquilidad por estas horas frescas del invierno, es en las filas del ex intendente de Bragado, Vicente Gatica; lo cierto es que mientras el ahora funcionario de Bullrich realiza rondas de reuniones con la mayoría de los intendentes de la provincia (menos con el de su “pago chico”), sus ex discípulos se rearman y se enlistan….pero no todos detrás de su mando. Podríamos afirmar que las aguas (hoy por hoy) se dividirían entre los “GATIQUISTAS PALADAR NEGRO y JUVENILLA”, por bautizarlos metafóricamente…

A saber: en los últimos días se habría realizado la renovación interna de las autoridades del partido vecinal UNIDOS POR BRAGADO, que Vicente y un grupo formaran hace unos años ya…para presidirlo todo indicaba que sería el propio ex alcalde Bragado, aunque a la palestra, y por sorpresa salió la nominación de Verónica Tu cci (quien asomó a la política de la mano del propio Gatica) y estaría dispuesta a DISPUTAR.

Tanto fue así, que se llegó a la inminente votación…situación que se detuvo cuando la vocera de los PALADAR NEGRO , la doctora Mónica Pussó y la ex funcionaria Malena Católica, llamaron al orden y a cerrar filas detrás de VICENTE GATICA, dándole la presidencia del espacio que él mismo creó.

Pero ¿quiénes serían los PALADAR NEGRO? Pues bien, aquellos hombres y mujeres que continúan respondiendo 100% al ex jefe comunal, serían hoy: Natalia Gatica, Malena Católica, Mónica Pussó, Rosana Grosso, Vicente Di Giorgio entre otros…

Por su parte, los nuevos aires agruparían a los “JUVENILLA” que se encolumnarían detrás del ahora concejal Mauricio Tomasino. Ellos serían: Verónica Tucci, Laura Benalal, Karina Caballero, Federico Prado y las consejeras escolares Valeria Albici y Betina Menéndez…

Así las cosas, para “los unos” la candidata a impulsar para una banca en el HCD sería MALENA CATÓLICA y para otros sería VERÓNICA TUCCI.

Por ahora, Vicente se alzó de nuevo con la presidencia del espacio UNIDOS POR BRAGADO, y su ex yerno Mauricio Tomasino alzó la voz duramente contra la actual gestión de gobierno (por primera vez) desde su banca de concejal.

Veremos cómo se definen…estas aguas, que ya no bajan tranquilas…sino por el contrario: “en esa orilla el mar ( por estos tiempos) ESTÁ PICADO”

IMÁGENES DE OTROS TIEMPOS