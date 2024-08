ANALIZANDO ANDO (Parte II)

POR CORINA D.

“POPULARISSIMA GESTION “

“La primavera no llega más” es la frase que la mayoría de los funcionarios del gobierno actual ensayan decir, mirando el cielo cada jornada…Los tiempos no traen vacas gordas, ni partidas de dinero para invertir en desarrollo comunitario y : NO HAY PARA MOSTRAR NADA!

Así las cosas, mientras avanzan los días, las tropas que integran el amplísimo espectro de los llamados “popularísimos” no duerme, y sueña con poder llegar a la primera de las orillas, con algunos tripulantes a bordo…

Hagamos historia cercana. La asunción de Barenghi, su ausencia en el cargo por problemas de salud, y la preponderancia de algunos de sus cercanos…no ha hecho más que ahondar algunas heridas, que no han cicatrizado todavía.

“Allá lejos, y hace tiempo” (diría el poeta) quedaron quienes disputaron la última contienda de las PASO en ese frente: Chapu Fernández (desde el Massismo), Broggi y Delettieres (Camioneros y Tolosa Paz con su agrupación Bragado Ahora) y Mariano Marini…todos ellos estarían CANCELADOS , como se dice en estos tiempos.

El planteo del nuevo intendente se cerró con un sólo socio, a saber: Darío Duretti, quien acompañó el desarrollo de la llegada a la intendencia, y quien hoy, pareciera monitorear, (desde lejos), lo que sucede a nivel local.

LOS DE DURETTI son muchos dentro del esquema, y serían los que intentan mantener una mirada política, por sobre la actual coyuntura en la que se mueven LOS NUEVOS FUNCIONARIOS locales.

No tardó demasiado en subir la marea en las filas del frente nacional y popular a nivel local, y traer de todo…La revuelta dentro, encuentra por estas horas sectores muy divididos…con visiones diferentes, y posibilidades diversas.

En el Concejo Deliberante pareciera existir sólo Germán Marini en el oficialismo, ya que nada se oye de ALONSO (Cámpora), BUSTOS (7 de mayo), Chapu Fernández (Massa), Yaffaldano (¿Massa?), LHOSPICE (PJ- San Pedro), entre otros…

Enfrentados hasta el fin: así estarían “LAS CHICAS SELFIES” con “LOS DE LA GORRA”, los referenciados responden a diferentes secretarios, y estarían armando (muy cerca del intendente) sus propios ejércitos…¿QUÉ BATALLA SE VENDRÁ? Se sabe que en los tiempos en que el jefe comunal no estuvo hubo crecimiento de UNOS por sobre OTRAS y que ahora sería a la inversa.

Por otra lado se encuentran “LOS DESCLASADOS” , tal cual llamarían a quienes han llegado a la gestión y antes han sido soldados de Gatica. Ahí se anotan dos de “los armadores” tal es el caso de Camús y Moreno, que ambos en silencio, han conseguido un lugar importante CON FIRMA Y TODO dentro de la órbita POPULAR.

Entre todos los mencionados , uno de los elementos fundamentales en lo que podría llamarse un “armado propio” (puertas adentro) se puede señalar al BARENGHISMO, que tiene dos grandes vertientes: BARENGHISTAS DE PADRE y BARENGHISTA DE HIJO.…(y aquí no habría lugar para los del “espíritu santo”) aunque nunca se sabe si no se armarán…

Como si fueran parte (sin serlo aún)…pero muy cerca de ambos BARENGHIS, están “LOS PRIMOS” de LLA, quienes de modo dialoguista, mantendrían un ida y vuelta interesante con la gestión desde su inicio….

Mientras todo sucede, o parece suceder…nadie se ha quedado quieto en el gran tablero popular, y “LOS TRABAJADORES” bautizados recientemente así por la cercanía con el ministro de trabajo de la provincia y comandados por uno de los hijos del ex diputado Kunkel, han salido con un mensaje claro : -Busquen, junten y traigan!!!! ¿de quién será la orden?

Así las cosas, con los tiempos apremiando, se preparan TODOS Y TODAS para disputar en la próxima elección.