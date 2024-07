ARAUJO DEFENDIÓ A FRANZONI Y SEÑALÓ A TODOS

EN UN MANO A MANO CON www.bragadonoticias.com EN EXCLUSIVA EL EDIL DEL PRO HABLÓ DEL TEMA QUE INVOLUCRA HOY A SU COMPAÑERO DE BLOQUE FERNANDO FRANZONI, Y NO SE PRIVÓ DE MENCIONAR CUESTIONES QUE “SALPICAN” A OTRAS FUERZAS POLÍTICAS.

MENCIONÓ: LA DEMORA DE GATICA EN RENOVAR EL CONVENIO CON LA CRE (YA VENCIDO), LA LEY DE PARIDAD QUE ESTÁ EN ÓRBITA DE LA JUSTICIA, LA CAUSA/DENUNCIA POR LA QUE CAMÚS FUE CORRIDO DE LA LISTA EN SU MOMENTO, LA SITUACIÓN DE GISELA VEGA Y LA MISMA SITUACIÓN DE GABRIEL ROSSI (delegado municipal y síndico de la CRE) SEGÚN MENCIONÓ,SEGÚN MENCIONÓ EL EDIL DEL PRO.

En la charla el edil marcó claramente su postura acerca de la posible inhabilitación de Franzoni (según la Ley Orgánica ) a ejercer ambos cargos (presidente de la CRE y concejal). Sobre eso dijo que “para mí en este caso no aplica…si sería en cuestiones que tienen que ver con proveedores que directamente venden al municipio, como por ejemplo el COMBUSTIBLE y que no deberían tener a funcionarios ni personas que estén en el estado”, dijo el concejal, a modo de ejemplo.

En otro pasaje mencionó que “el convenio con la CRE estaba vencido hace varios meses, en la gestión anterior, y que en algunos casos se trató, y no se resolvió desde el ejecutivo que entendemos podía hacerse” (en alusión a la gestión de Gatica).

Sobre el caso de “inhabilitación”, dijo Araujo que no hay un planteo formal, que es algo que se dio en los medios, y que también lo preguntó en una reunión de comisión el funcionario Alexis Camús, a quien Franzoni le respondió en ese momento que no votaría. El mismo Camús, que iba en la lista en primer lugar y debió ser corrido por una denuncia o causa, y también iba Franzoni en esa lista, y ¿ahí no mencionó ninguna incompatibilidad?,” se preguntó en forma irónica Araujo.

Sobre la futura ordenanza de ÉTICA presentada por su par Lilián Labaqui, dijo que :”es sólo un proyecto, que será tratado seguramente, pero no es una ley aún”.

Con respecto al tema de incompatibilidades, dijo : “el tema de la doctora Vega fue tomado por otro concejal (Labaqui) luego de una reunión de comisión y en ese caso está bien, se debe realizar un bloqueo y pagar por esa situación un plus que se prevé en la Ley”, y agregó: “son casos distintos entiendo. Es como pensar, algo que no creo, que haya inhabilitación entonces en el delegado municipal de Irala, Gabriel Rossi, que es funcionario y síndico de la CRE, por ejemplo”.

ESCUCHÁ LA NOTA COMPLETA