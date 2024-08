CALDERÓN: “Es grave el silencio de las autoridades y la víctima no está siendo cuidada”

SOBRE EL CASO DE VIOLENCIA DENUNCIADO POR UNA INSPECTORA DE EDUCACIÓN CONTRA EL JEFE DISTRITAL EL GREMIO FEB ELEVA UNA DENUNCIA EN LO ADMINISTRATIVO REPRESENTANDO A SU AFILIADA. MARU CALDERÓN DIJO QUE EL INTENDENTE :”aún no ha tenido tiempo ha dicho en un medio de comunicación, para recibir al gremio que pidió una reunión con él por el tema”

“Buscamos Justicia, que se cite a los señalados, y que ocurra lo que ocurre en estos casos con los docentes, o directivos : SE LOS CORRE DEL CARGO, a él debe pasarle lo mismo. Pedimos su desplazamiento del cargo mientras se investiga porque en ese lugar de trabajo sucedió el hecho”, dijo Carledrón.

“Sin embargo él sigue en su cargo como si nada, y la víctima de licencia en su casa. Nadie está cuidando a la víctima”, insistió.

Sobre las autoridades y su accionar dijo: “Es grave el silencio de una sociedad que no se compromete. El intendente (dijo en un medio) que no nos recibió aún porque no tuvo tiempo”, mencionó la secretaria general de FEB.

Imagen gentileza de Bragado Informa