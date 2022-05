CRISTINA ALONSO PRESENTA SU NUEVO LIBRO

Se trata de una nueva obra de la autora local, que consiste en una “obra intregral” ya que texto e ilustraciones le pertenecen. En diálogo con www.bragadonoticias.com.ar, Alonso contó de qué se trata su nuevo libro.

“El viernes 27 de mayo será presentado en el microcine del Centro Cultural Constantino, el libro: “Chicas que escuchaban radioteatros” que es mi nuevo libro”, dijo Cristina.

Sobre el libro que estará presentando dijo que nació a partir de viejas fotos familiares que llegaron a sus manos y que la hicieron pensar en aquella época de jóvenes que vivían en una zona rural y que pasaban sus vidas de otra manera, alternando quehaceres con momentos de disfrute familiar. “Pensando esas posibles situaciones,esa tarde, y esa foto tomada a jóvenes junto a una antigua bicicleta es que nació esta historia”, dijo la escritora.

“Se trata de una “obra integral”, porque texto e ilustraciones me pertenecen. Hace bastante tiempo que me dedico a tomar clases sobre ilustración con el profesor Marcelo Sosa, talentoso ilustrador que vive en Bragado, y siempre con la idea de un libro, todo siempre tiene que ver con la realización de un libro”, dijo Cristina.

“Seguro que los libros-album, que son maravillosos y sobre los que he realizado talleres, han tenido que ver en esta faceta. No me dedico a la ilustración, intento ilustrar porque tengo tiempo ahora, me gusta, y es un complemento de la escritura. Pienso las imágenes y el texto de la historia”, explicó Cristina Alonso.

“Me acompañará en la presentación un poeta mendocino con quien comparto una amistad de años, el se llama Hernán Schillagi, y será el encargado de hacer la presentación de este nuevo libro”, dijo Alonso.

“Además, en el I.S.F. D. y T. Nº78 donde soy docente del Proesorado de Lengua y Literatura, hemos pensado en un taller que él brindará a los alumnos, sobre la enseñanza de la poesía en la escuela secundaria, que creemos será muy interesante. Este taller será el jueves 26 de mayo, a las 19 hs”, invitó Cristina Alonso en el final de la charla.