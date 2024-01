EL DEPORTE …¿no importa?

CONTRA TODOS LOS PRONÓSTICOS LA NUEVA GESTIÓN ENCABEZADA POR SERGIO BARENGHI, TIENE YA EN SU HABER, MUCHAS CRÍTICAS. LAS MISMAS PARTEN DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD. EL ARMADO DEL GABINETE Y LAS ÁREAS A LAS QUE NO PRESTÓ SU MIRADA ESTÁN EN EL OJO DE LA CRÍTICA.

Sergio Barenghi presentó su gabinete dejando espacios “en gris”, cuando anunció bajar el rango y transformar en “coordinaciones” (figura inexistente a los fines remunerativos) a algunas áreas del gobierno como son: DISCAPACIDAD, CULTURA, GÉNERO…entre otras.

No se sabe a ciencia cierta si lo dicho por el jefe comunal se trasladará a los papeles, ya que algunos aseguran que Barenghi ha incrementado las direcciones generales, y no habría bajado el rango en ninguno de los casos antes mencionados….lo que terminaría siendo un anuncio sin cumplirse.

Por otro lado, llama mucho la atención que el DEPORTE, no tenga lugar en el gabinete actual. Nadie fue designado, no hay programa, no hay presupuesto, no hay quien encabece el área que supo ser reconocida en la ciudad, y que tiene una importancia extrema en la contención social, y desarrollo humano de una comunidad.

Barenghi no considera el deporte como importante, ni otras áreas como las mencionadas antes, ya que minimizó en sus primeras declaraciones y acciones su existencia dentro de un esquema de funcionarios tan costoso como el que tenía su antecesor Vicente Gatica.

A la espera están aquellos y aquellas ciudadanos y ciudadanas que esperaban programas de política deportiva…todos ellos deberán seguir esperando.

Del mismo modo deberán hacerlo los que, ansiosos, pensaban que en la super y abultada área de producción comandada por Aramendi estaría contemplado un programa de TURISMO para nuestra ciudad en su totalidad…algo que sigue sin existir al momento.