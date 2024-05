GELITTI: “Las declaraciones del director de Seguridad merecen saber la política de seguridad del Municipio”

“Las declaraciones del director de Seguridad merecen saber la política de seguridad del Municipio”, manifestó la edil de Acción para el Desarrollo



Los dichos del director de Seguridad de la Municipalidad de Bragado, Mario Busto, sobre que a ciertas horas de la noche no debería andar nadie en la ciudad ha causado la reacción de distintos sectores de la sociedad.

La concejal de Acción para el Desarrollo, doctora Marita Gelitti, presentó en el Concejo Deliberante un Pedido de Informe sobre el tema.

La concejal entre otros conceptos dijo que le parece muy importante que en materia de seguridad se oriente a la prevención y que para esto se utilicen todos los mecanismos tecnológicos como por ejemplo son las cámaras de seguridad y los tradicionales como es el patrullaje a través de los distintos actores vinculados al área de seguridad…”.

Agregó que la importancia de la prevención y además si hay alguna persona que deambula por la vía pública en una actitud sospechosa, me parece bien que las fuerzas de seguridad se acerquen y soliciten su identificación y hacer los controles como corresponden.

La concejal Gelitti, también expresó que para nada cree que la forma de prevenir delitos en la ciudad, es privando la circulación de personas en la calle por la noche.

Dijo que la mayoría de los bragadenses que salen a la calle, “no es para salir a delinquir, sino que lo hacemos porque nos parece seguro circular de esa manera, por eso creo que hay que seguir preservando una ciudad tranquila, más allá de las alarmas que estamos teniendo por hechos de robos y de hurtos y ahí donde se debe poner énfasis el tema de los controles pero no direccionar a la gente a que no ande por la ciudad en horas de la noche porque no creo que esta sea la solución del problema…”.

Indicó que “esta bueno que nos preocupemos y ocupemos del tema de la seguridad pero no debemos generar pánico, debemos ser más cautelosos porque la mayoría de la gente de Bragado es tranquila y que no sale a delinquir mientras esté circulando por la ciudad…”.

Fuente: GACETILLA DE PRENSA