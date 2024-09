GRAN CRUZADA POR AGUA DE CALIDAD

CORINA DELETTIERES TOMÓ LA INICIATIVA CIUDADANA Y ABRIÓ UN EXPEDIENTE DE RECLAMO COLECTIVO EN LA DEFENDORÍA DEL PUEBLO. LA COMUNICADORA Y DOCENTE LOCAL, COMPOARTE CON TODA LA CIUDAD LA PROPUESTA DE LUCHAR POR EL AGUA EN BRAGADO. “QUE ABSA RESPETE EL FALLO Y HAGA LAS OBRAS, NO PODEMOS ENFERMARNOS TODOS, FIRMEMOS LA NOTA Y EXIJAMOS AHORA”

Con una nota tipo que está en DEFENSORÍA DEL PUEBLO cito en calle Rivadavia, donde antes funcionaba el Registro civil, Corina inició junto a Mirta Ferrucci el expediente que pide “AGUA EN BIDONES HASTA QUE SE HAGAN LAS OBRAS”.

“El agua no es apta para consumo humano en Bragado, lo fijo un juez ya hace dos años en el fallo conocido como Fernández-Urricelqui. Hoy eso se amplió por resolución de la Cámara a toda la comunidad, somos damnificados, somos rehenes de una prestadora que no hace obras, compramos bidones hace años…pero mucha gente no puede comprar bidones, y debemos pensar en todos”, dijo Corina.

“Los medios de comunicación de toda la ciudad me han decidido acompañar, porque entendieron que la CRUZADA ES DE TODOS, habrá spot radiales, banner en la páginas, y la nota tipo en varias dependencias donde podamos llegar: comisiones, clubes, asociaciones, iglesias”, dijo Corina.

“Solamente se deben poner los datos, la dirección y llevarla a la defensoría, que allí la van a foliar y anexar al expediente abierto, según me manifestó la doctora Ana Laura Martínez con quien me reuní el martes”, explicó.

BANCA ABIERTA

“Ayer ingresé en el HCD de Bragado un pedido de BANCA ABIERTA, para plantear ante nuestros representantes este tema, y la cruzada que iniciamos. Ojalá los tiempos de ellos sean rápidos, creo que todos podemos sumar nuestro aporte…la causa no es de un partido político, es DE TODOS. Se han sumado los Sindicatos de Empleados de Comercio y de Camioneros, y les agradezco mucho. Debemos tener una visión de ciudad colectiva, EL AGUA ES UN DERECHO Y SE HABLA DE SALUD “, finalizó Corina Delettieres.