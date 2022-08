“LA DEMOCRACIA” DE LOS AMIGOS DEL PODER

Con un mensaje en WhatsApp a los integrantes de la Asociación Florencio Constantino, la actual presidenta (Silvia Sosa) se intentaría perpetuar en el lugar. Sin votos que marquen democracia alguna, y con una digitación total y absoluta, los “empleados y amigos” del poder de turno, son quienes tercerizarian a través de la asociación la cultura local.

Este fue el texto y la comisión ya armada que se envió por WhatsApp por parte de la actual presidenta.

A raíz de este mensaje, muchos son los asociados que estarían en disconformidad con este “acto anti democrático”. La misiva llegó en el mismo día en que se haría la asamblea ¿digitada?

TEXTO ENVIADO:

Buen día.

Estaba vez voy a dejar una comentario diferente en el grupo

Como saben se acerca la fecha para renovar la comisión.

Y al respeto me gustaría comentarles que nadie me lo pidió pero creo tener las condiciones para presidirla por 2 años más.

La verdad lo pensé mucho por varios motivos, pero sobre todo por pensar que en muchos momentos no tuve el acompañamiento que me hubiera gustado tener. Por eso quiero decirles que yo puedo, pero podemos lograr mucho más cosas si podemos todos juntos.

Hay personas que me gustaría que continúen en la comisión y otras que se van a sumar en este período.

Ojalá la Asociación en sí nunca pierda su invaluable apoyo y siempre agradeceré su aporte desinteresado.

Muchas gracias.

AQUÍ COMPARTIMOS LA IMAGEN DE LA COMISIÓN …sin consenso que fuera enviada por Sosa en la mañana de hoy.