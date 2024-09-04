OJO URBANO… Una mirada ciudadana

EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES AVELLANEDA Y LEONETTI POR MÁS DE DOS SEMANAS LAS VALLAS MAL COLOCADAS Y LA TIERRA OBSTACULIZAN EL TRÁNSITO Y TORNAN PELIGROSO EL LUGAR. HAY OBRAS QUE REALIZA LA EMPRESA ABSA Y EL MUNICIPIO ACOMPAÑA… ¿Podrán tomarse medidas de seguridad mientras duren las tareas?
VECINOS DE CALLE ILLIA CANSADOS HAN PEDIDO INTERVENCIÓN AL MUNICIPIO EN LA ANTERIOR GESTIÓN Y EN LA ACTUAL. CONVIVEN CON AGUAS SERVIDAS Y QUIEREN QUE SE ENTUBE EL CANAL. MANIFIESTAN QUE HABLARON CON EL INTENDENTE BARENGHI Y NO HAY RESPUESTA TODAVÍA ¿Podrán ser escuchados?
EL FIN DE SEMANA MAMPOSTERÍA DE UNO DE LOS LATERALES DEL BANCO PROVINCIA SE DESPRENDIÓ, CAYENDO Y GENERANDO PREOCUPACIÓN. SE TRABAJÓ DURANTE EL DOMINGO, EN TAREAS TENDIENTES A DAR SOLUCIÓN.