¿QUÉ SUCEDE EN WARNES CON EL PAGO DE LAS TASAS?

Hace unos meses algunos vecinos de Warnes detectaron que sus tasas municipales (pagas a término en la delegación local) aparecían impagas en sistema municipal a través de la página del municipio.

Se manifestaron frente al delegado y en la propia municipalidad sobre esta cuestión sin tener respuestas.

Desde la actual gestión nadie dio respuestas. No respondió el delegado, no respondió Clarisa Gorosito scertaria de delegaciones, no respondió el Intendente Vicente Gatica….los vecinos todavía no tienen respuesta sobre lo sucedido.

Al conocerse el tema, expuesto por los vecinos ante las redes sociales, muchos se acrecaron a los concejales locales y esto fue motivo de un pedido de informes llevado al HCD por los ediles del FRENTE DE TODOS.

En la sesión del cuerpo deliberativo del jueves 2 de junio se aprobó el pedido de informes y se exhortó a su respuesta clara y seria, tal lo amerita el tema denunciado.