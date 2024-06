¿QUIÉN ESTÁ AL FRENTE DEL GOBIERNO HOY?

La conducción certera del gobierno local, es de gran incertidumbre por estas horas. La licencia de Sregio Barenghi se venció el pasado 14 de junio, y no hubo renovación, por ello Elvio Duretti (por estas hs) no es funcionario y tampoco intendente interino , sino que sigue siendo concejal… de este modo, el cuerpo, no cuenta con Mauricio Yaffaldano …por ende el bloque de Unión por la Patria NO TIENE PRESIDENTE.

Mientras todo eso acontece…y hay invitaciones a actos como 20 de junio y homenaje a GÜEMES cursados con firma de Elvio Duretti, parecía que quien estaría sería Barenghi, ya que un video en el que no se puntualiza su vuelta sería el comienzo del PLAN REGRESO…

Sin embargo, faltando al protocolo y sin cursar invitaciones a concejales y consejeros…el gabinete rindió homenaje a GÜEMES en la plaza que lleva su nombre…pero sin ningún intendente, lo más cercano a Barenghi, era su hijo Juan Manuel, que es funcionario, y lleva su mismo apellido…pero el acto no lo encabezó el intendente de Bragado.

El desconcierto es tal, que por ejemplo, tampoco asistió Duretti (ni Darío ni Elvio), pero sí volvió a verse públicamente a María Villavicencio y gran parte de las áreas de Seguridad locales.

La situación es al menos extraña, sobre todo porque hay muchos empleados de ACERBRAG que pugnan por el 22 % por ciento que significa en sus haberes la reducción de un turno, hay calles absolutamente rotas, hay sistemas (como el lector de patentes) que no funciona hace meses, la obra pública mutada y la COSPU inactiva, un negocio gastronómico en el Centro Cultural y el atropello a obras de artistas antes realizadas (por ejemplo)….y hay UNA OPOSICIÓN complaciente.