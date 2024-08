RUBÉN SENGA: ” NOSOTROS DESEAMOS QUE ESTO SE REVIERTA PORQUE HABLAMOS DE 80 FAMILIAS”

RUBÉN SENGA DE LA UOM HABLÓ EN EXCLUSIVA CON www.bragadonoticias, SOBRE LA DECISIÓN DE LA EMPRESA ACERBRAG DE SUSPENDER TURNOS Y DESPEDIR A 80 PERSONAS EN SEPTIEMBRE. COMENTÓ EN LA ENTREVISTA ASPECTOS ABORDADOS EN LA REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE ACERBRAG EL ÚLTIMO VIERNES. LA REALIDAD DE LA EMPRESA, LA NO DEMANDA, LA SUEPERPRODUCCIÓN Y LAS EXPECTATIVAS DE LA EMPRESA, FUERON TEMAS DE ESTA CHARLA.

“Este fin de semana la fábrica está super stockeada, y la empresa decide suspender turnos y pagarle igual a la gente. Igual esto asusta, porque no creo que siempre sea así”, dijo Senga.

“Desde el año 92 no pasa esto, yo no estaba , pero lo sé por historia. La fábrica no paró ni en pandemia, para que dimensionemos a fin del año pasado, en diciembre y enero, a la gente la fábrica en navidad y año nuevo le pagaba hasta el 400%, y hoy, a seis meses de crisis, hablamos de que van a sacar gente…se ajusta por ahí”, dijo Rubén.

“Nosotros esperamos que esto se revierta, pero esta es la situación que nos comunicaron hace horas a nosotros, esperamos y deseamos que no le toque a nadie…pero ésto nos han comunicado”, dijo Rubén Senga con preocupación.

“El intendente sabe por mí de esta decisión, aunque me consta que habla con la empresa siempre y sabía que no están pasando un buen momento, éste tema él no lo sabía”, aseguró el sindicalista metalúrgico.

“La expectativa de la empresa no es buena, ellos creen que hasta el 2026 no habrá buen panorama para la industria….y falta mucho para eso”, remarcó Senga.

