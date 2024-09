SE DICE POR AHÍ….

SE DICE que los cruces políticos no cesan en el seno del gobierno y que, entre otras “pequeñas batallas” existe la que libran sectores cercanos al intendente vs la delegada de la localidad de Mechita. Estas cuestiones tendrían como resultado, que, a comparación de O Brien y otras localidades, la de tradición ferroviaria no sería (por el momento) la más beneficiada….

SE DICE TAMBIÉN...que el secretario de Gobierno José Quarleri, sería uno de los armadores políticos de una línea liderada por Katopodis, y es por ello, que algunos han comenzado a levantar los teléfonos buscando referentes en la cuarta sección electoral (invocándolo) ¿será éste otro “salvavidas” que trata de obtener el intendente?

SE DICE POR ALLÍ…que quien no cesa en sus posteos contra el área de Cultura y otras cuestiones municipales, es la ex directora del área Malena Católica, quien estaría armando ya su equipo de prensa, con miras a lanzarse como pre candidata por el sector de Vicente Gatica…

SE DIFCE TAMBIÉN…que la cercanía de Julio Sciacio, uno los militantes del “Chapu” Fernández en la última contienda, al intendente Barenghi, habría generado malestar en las filas del FR, ya que podría tratarse de otro éxodo solitario hacia nuevos horizontes.

SE DICE TAMBIÉN..que quien estaría formando parte activamente en PURO PERONISMO, línea liderada por Daniel Kunkel, es Ema Elizalde. La “otrora compañera” del Chapu Fernández, no sólo integra el gabinete, sino que milita ya en otro espacio…y “dicen” es quien más impulsa el marketing del “nuevo equipo.