SERGIO BROGGI: “ ME DA PENA QUE EL PRESIDENTE DEL PARTIDO JUSTICIALISTA MUESTRE TANTO DESCONOCIMIENTO”

El edil del Frente de Todos salió a desmentir que esté dividido dentro de su bloque de concejales. Dijo que “no tira para otro lado” respondiendo a las declaraciones recientes de Manuel Chacón presidente del PJ local.

“ Leí con detenimiento la entrevista realizada por un medio local a Manuel Chacón, sobre quien tengo un aprecio personal, y años de conocer su trabajo. Yo mismo festejé su vuelta al “ruedo” cuando su candidatura en el PJ comenzó a tomar fuerza, porque considero que es de las figuras con historia en el partido”, dijo el concejal.

“Por eso es que con el mismo criterio le pido que se involucre y se interiorice antes de hablar, porque decir que yo como concejal estoy separado del bloque o que tiro hacia otro lado; compararme con otros ediles, medir públicamente lo que hacemos o no como representantes de la gente me parece un acto de desconocimiento total, que justamente debilita y no suma”, manifestó Broggi.

“Coincido en su planteo, en su espíritu con respecto a que la oportunidad de ser gobierno nuevamente llegará con la unidad total, pero de ahí a mencionar que justamente yo estoy trabajando en otra dirección desde el bloque, es una torpeza, es inexacto, y no lo voy a permitir”, dijo Broggi.

“A lo mejor Manuel ha visto por la prensa que en algunas apariciones protocolares no estoy, a veces la tarea me lleva a otros lados, y mis compañeros representan con su presencia a todos. No siempre estar en la foto significa estar, el trabajo es diario, y “tirar para otro lado” es una afirmación muy fuerte que no voy a aceptar porque no es verdad”, enfatizó Sergio Broggi.

“La verdadera unidad, a mi entender se busca en el consenso, en el acuerdo y en trabajo…se busca en la cercanía con todos, me parece que el presidente comenzó leyendo los diarios y hablando con “grupitos reducidos”, por eso creería que está desinformado”, puntualizó el concejal local.

“Ojalá tenga una aclaración, porque su palabra es la voz del PJ local, y yo formo parte del Frente de Todos, del bloque de concejales, y de todos los equipos que trabajen junto a hombre y mujeres del campo nacional y popular que quieran trabajar para cambiar la realidad de la gente, ganar elecciones, y ser alternativa en Bragado nuevamente”, finalizó el concejal Broggi.