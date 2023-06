Sergio Broggi: “QUISIERON TAPAR LA COBARDÍA DEL INTENDENTE QUE NUNCA SE JUEGA POR NADA”

EN LA SESIÓN DE AYER FUE DESAPROBADO EL PROYECTO DE ORDENANZA IMPULSADO POR BROGGI QUE PEDÍA QUE LOS COMERCIOS CUENTEN CON MENÚES PARA CELÍACOS. EL PRECANDIDATO A INTENDENTE DEL FDT ARGUMENTÓ SU INICIATIVA EN LOS “DERECHOS DE QUIENES PADECEN ESA ENFERMEDAD” Y EN “GENERAR POLÍTICAS INCLUSIVAS” EN LA CIUDAD.

“Todos los ediles de JUNTOS y el concejal Disanti decidieron ponerse en contra de los derechos que buscamos con esta ordenanza, que justamente estaban dirigidos a los y las ciudadanas que padecen celiaquía en la ciudad”, dijo el edil del FDT.

“Generar políticas públicas que atiendan la inclusión es el gran desafío que desde nuestro lugar de concejal hemos asumido hace casi 4 años, y lo seguiremos sosteniendo”, manifestó Broggi.

“Los ediles, sin argumentos sólidos y poniéndose en postura de defensa a los comerciantes, se olvidaron de quienes padecen y penan por esta enfermedad que los excluye, los discrimina y los deja fuera de poder disfrutar de una comida en espacios gastronómicos. Además dijeron que los comerciantes iban a tener que hacer reformas y gastos, cuando no es así, ya que pueden comprar comidas pre elaboradas, y trabajar para que la contaminación cruzada no se produzca extremando los cuidados usando parte de los elementos sólo para la cocción manipulación de estos menúes”, dijo Broggi.

“Hubo concejales del oficialismo que me pedían pasarlo a comisión nuevamente, pero no para enriquecerlo o modificarlo porque estuvo mucho tiempo en comisión…lo que buscan es dilatar y tapar la cobardía del intendente que nunca toma partido por nada, y mucho menos quiere hacerlo en campaña”, expresó Broggi.

“Muchas familias se acercaron en este tiempo a partir de este proyecto a contarme sobre la imposibilidad de salir a comer a algún lugar como lo hacen otros ciudadanos. Además existe una ley que lo respalda, que si bien deja librado a los municipios la posibilidad de implementarlo o no…justo ahí está la decisión, ahí es cuando se ve si hay intendentes que se ponen a pensar en aquellos que necesitan que se generen derechos, o jugar a especular y nunca decidir nada, y eso es lo que hace Gatica desde que está en el gobierno”, explicó Broggi.

“He escuchado la negativa sin argumentos sólidos de los concejales del oficialismo. He visto como todos los ediles de JUNTOS trabajan en el recinto para cubrir al intendente y la falta de políticas inclusivas. Me entristece por tantos vecinos y vecinas que lo esperaban, pero les digo a ellos, que mientras sea concejal de Bragado, trabajaré para generar derechos, y volveré a impulsar una y otra vez proyectos similares, porque no debemos dejar que aquellos que lo único que hacen es pensar en “la campaña”, dejen de pensar en la totalidad”, disparó el precandidato a intendente.

“Solicité la votación nominal porque es tiempo de que den la cara, y que cada uno, con nombre y apellido muestre de qué lado están ante proyectos como éste…los celíacos son muchos en Bragado, y a ellos anoche los concejales de JUNTOS y el concejal Disanti, les dijeron que sigan comiendo en su casa o llevándose un tappercito con su comida porque no quisieron aprobar una ordenanza de menues para celíacos”, dijo Broggi en el final.