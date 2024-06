“Una cuadra de pavimento cuesta 30 millones hoy”

JUAN MANUEL SANTIAGO HABLÓ DE LA REALIDAD DE SU ÁREA. PUNTUALIZÓ QUE LE LLEVÓ UNOS MESES CONOCER ENTERAMENTE LA CIUDAD Y SUS SISTEMAS PÚBLICOS TRONCALES. EL SECRETARIO SE EXPLAYÓ SOBRE ALGUNOS TEMAS IMPORTANTES: LA COSPU INOPERATIVA, EL SCORIADO QUE SE HARÁ EN ALGUNOS BARRIOS Y SIN PLAN DE BACHEO EN LO INMEDIATO.

Juan Manuel Santiago es un joven ingeniero civil que se sumó al equipo de Sergio Barenghi para comandar el área de Obras Públicas. La actual gestión que comenzó austera y sin posibilidades ciertas de concretar partidas de dinero desde la órbita nacional para obras públicas, se prepara según contó Santiago, con proyectos para “cuando llegue alguna partida poder ejecutarlas”,

En la charla el planteo rondó la necesidad de un plan de bacheo, que hoy no está en marcha, por recursos que no sólo son de dinero, sino también “de falta de personal, aunque se ha incorporado una nueva cuadrilla”, dijo Juan Manuel Santiago.

LA COSPU NO FUNCIONA

El dato relevante de la charla fue conocer que la COSPU (cooperativa de servicios públicos, que fue uno de los caballitos de batalla de gobiernos peronistas, para concretar obra pública por administración a menor valor, por ser una cooperativa que tiene activos del estado municipal, se encuentra sin operar aunque no cerrada, no funciona operativamente y no se sabe la decisión que se tomará al respecto.

“Hay concepciones del estado que se tienen que hoy han quedado en el pasado. La COSPU sería fundamental, y en algún momento nosotros pensamos en reflotarla, pero hoy no cuenta con infraestructura ni equipos para producir hormigón”, dijo el secretario de Obras Públicas de la gestión local.

“Es una pena porque no quedó ningún camión andando, los motores de la planta están rotos, no tenés pala cargadora, en personal sólo hay tres personas que hacen mantenimiento diario pero está prácticamente inoperativa”, explicó Juan Manuel Santiago en una entrevista exclusiva con www.bragadonoticias.com.ar.

“La realidad de la COSPU es ésta desde que asumimos la gestión. Sí hay intentos desde el gobierno de ver qué decisión se toma, pero esa es la realidad actual”, dijo Santiago.

