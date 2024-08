UNAS SÍ ¿Y OTRAS NO? : “El juego hipócrita de mirar para otro lado”

Por Corina D.

EN LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO SIEMPRE SE DEBE SOSTENER A LA VÍCTIMA. NO DEBEN EXISTIR VÍCTIMAS MÁS CREÍBLES NI VIOLENTOS “CON CORONITA”

La perspectiva de género no es variable…o no debiera; es mirar desde ese cristal las situaciones SIEMPRE, y no cambiar la lente cuando los casos son cercanos, o están dentro de las propias fuerzas políticas…ahí, justamente, es cuando se pierde la perspectiva.

Mirar para los costados en temas escabrosos y complejos, es el arte que mejor define a algunos seres humanos, y no sería condenable la cuestión si eso, no tuviera que ver con miradas que provienen de quienes ejercen la función pública desde cargos de alta representatividad.

Es decir, SERÍA IMPORTANTE, NECESARIO Y URGENTE, poner en práctica desde la órbita de la función pública el ejercicio de mirar debajo de la alfombra propia…dejar de ocultar lo que significa delito y atropello y hacerlo SIEMPRE…sin que predominen otros intereses.

No existen víctimas más o menos creíbles (para eso está la Justicia), ni tampoco existen VIOLENTOS CON CORONITA, porque hay sobrados motivos, reales y tangibles para entender que la Violencia de género le cuesta la vida a muchas mujeres por mes en nuestro país.

Preocupa, desconcierta y asusta que quienes SILENCIAN en la actualidad hechos aberrantes, por la sola razón de “proteger o protegerse” y se hayan olvidado en el camino de sus funciones y de apoyar a VÍCTIMAS CERCANAS en causas conocidas… hoy aparezcan (como fantasmas) apoyando una causa mediática.

HAY QUE APOYAR A TODAS LAS VÍCTIMAS Y REPUDIAR A TODOS LOS VIOLENTOS QUE ESTÁN DENUNCIADOS…. porque si no es así, queda claro que los escritos son sólo papelitos para el consumo de prensa.

Hace muchos años que sostengo que no es necesario portar pañuelos verdes para adherir a causas sociales que nos atraviesan. No es tan importante tocar tambores o poner estados de whatssap, si luego no se puede sostener lo que se predica públicamente.

Mis disculpas si me equivoco en mi humilde y convencido análisis de situación…es que varios pensamientos me asaltan por las noches. Esta doble moral que tanto “molesta”….es realmente UNA GRAN MOLESTIA PÚBLICA….ya que algunos han olvidado detrás de sus escritorios, o debajo de sus bancas, las DECLARACIONES, REPUDIOS Y SOLIDARIDAD en casos cercanos y relevantes.

Ojalá la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez escale alto…y haga reflexionar a TODOS Y TODAS.