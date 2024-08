VIOLENCIA DE GÉNERO: EL BLOQUE OFICIALISTA APOYA A FABIOLA YAÑEZ

Las concejalas y concejales del Bloque Unión por La Patria de Bragado expresamos nuestra solidaridad con Fabiola Yáñez a partir de su testimonio acerca de la violencia de género de la que fue víctima de parte del ex presidente Alberto Fernández. Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia machista, provengan de quien provengan, agravados en este caso por el ejercicio de poder que implica el cargo de presidente de la Nación.



Asimismo, asistimos con preocupación a la doble victimización a la que someten a la denunciante desde el Poder Judicial y los medios de comunicación al divulgar imágenes e información sensible sin el consentimiento de la víctima.

Desde el espacio que representamos, que tiene un compromiso persistente con las luchas de género y que hemos hecho de esa lucha una bandera y un compromiso político y de gestión, celebramos con sorpresa la escandalización de sectores que jamás han defendido una sola política pública para erradicar la violencia de género, y utilizaron su representatividad para silenciar los casos y desprestigiar al movimiento feminista.

Nos gustaría pensar que es por la fuerza de nuestras luchas que lograron un cambio de paradigma en la sociedad que quienes forman parte de un gobierno nacional que hizo de la violencia hacia las mujeres y todo aquel que piensa distinto una marca indeleble de su identidad, hoy se muestren indignados. Hacemos el esfuerzo pero nos resulta inverosímil creer que aquellos que hoy insisten en una política clara de desguace de programas de erradicación de la violencia, como la Línea 144 para la atención a víctimas de violencia de género, sean los que están embanderados en la causa repudiando otro hecho de violencia machista, uno más de los tantos que banalizaron sistemáticamente. Lamentablemente, debemos concluir en que no es más que un uso circunstancial de esta problemática gravísima en búsqueda de un rédito político a corto plazo.

“La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos”. Y es por esto que como bloque sostenemos nuestro compromiso inquebrantable con las mujeres y seguiremos luchando como hasta ahora para erradicar la violencia de género, sin ningún otro fin que el de construir una sociedad mejor.

Bloque Union por La Patria

Fuente: GACETILLA DE PRENSA